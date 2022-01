No será difícil ganarle a Morena: Palazuelos

Palazuelos aseveró que arrancará la campaña electoral como el candidato de más reconocimiento y con menos negativos de quienes contienden en los comicios.

Tras ser confirmado como precandidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos afirmó que no será complicado derrotar a Morena ene a urnas en las elecciones del 5 de junio.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, el Diamante Negro advirtió que al interior de Morena hay mucha división, y Movimiento Ciudadano va creciendo en simpatías por su trayectoria, como ocurrió en Nuevo León.

El Diamante Negro comenzó su precampaña para alcanzar la candidatura a gobernador por Quintana Roo

“No creo que sea tan difícil (ganarle), Morena está completamente fragmentado, todos los grupos de Morena están fragmentados, los grupos de Rafael Marín, los grupos del senador Pech, los grupos de la senadora Marybel, todos están fragmentados. Morena está muy, muy golpeada, y Movimiento Ciudadano es un partido muy limpio”, afirmó Palazuelos.

El Diamante Negro respondió a las críticas que le han lanzado por entrar a la política tras desempeñarse como actor, y afirmó que quienes lo critican es porque no lo conocen ni saben la preparación que tiene, además de los antecedentes políticos de su familia.

“No nos olvidemos que soy licenciado en Derecho, mi bisabuelo fue el secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas, mi abuelo fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; soy una persona que me han formado grandes hombres y estoy bien preparado, son negativos que yo en campaña los voy a echar abajo en un segundo, porque son tonterías”, aseveró Palazuelos.

‘Como la espuma’

Tras iniciar el proceso de precampaña al interior del partido, donde enfrentará a Alfredo Canter, quien también busca la nominación, Palazuelos afirmó que su respaldo está creciendo como la espuma, ya que tiene un amplio conocimiento entre los quintanarroenses.

“Altísimo, soy el más conocido en Quintana Roo y el que menos negativos tiene, con eso arranco; Samuel (García, gobernador de Nuevo León) arrancó con un 8% y yo voy a arrancar altísimo; tengo 80 (por ciento) en conocimiento”, destacó el Diamante Negro.

Roberto Palazuelos se sumó a Movimiento Ciudadano de la manos de Jacobo Cheja

Palazuelos Badeaux afirmó que la contienda electoral será “muy bonita”, y se congratuló por enfrentar en la contienda a mujeres

“También me da mucho gusto competir con mujeres, me da mucho gusto la equidad, me da mucho gusto que las mujeres estén accediendo a puestos políticos, que cada vez estén más preparadas, va a ser un placer competir con ellas”, expresó el aspirante de Movimiento Ciudadano.

Aunque no puede hablar de propuestas para no incurrir en violaciones a las leyes y que se considerados actos anticipados de campaña, el Diamante Negro dijo que el principal problema es la seguridad, y todo se resume a los procesos de las instituciones relacionadas con la seguridad.

“Es un problema netamente jurídico, que puede comenzar desde el momento en que un policía pone a disposición a un criminal ante la autoridad ministerial, y lo pone endeblemente; también tenemos problemas de que tenemos coludidos los mandos, por mandos que no han practicado buenos exámenes de confianza para limpiar los mandos de la policía”, señaló.

Además, dijo que el Poder Judicial debe ser digitalizado para que en Quintana Roo haya una justicia pronta y expedita., que dijo, era el sueño de su abuelo.

“Tenemos el problema de que detienen, sacan, detienen, sacan; entonces nunca van a contener la delincuencia porque no estas manteniendo a los delincuentes donde deben estar”, puntualizó Roberto Palazuelos.

Agregó que como empresario, hoy tiene 600 colaboradores en sus cinco hoteles, y eso le permite conocer de cerca los problemas no solo de Tulum, donde están asentados sus negocios, sino de todo Quintana Roo, además de su papel como líder de los hoteleros, promotor turístico y activista ambiental, actividades que ha realizado desde hace años.

“Yo vengo de una familia muy bien preparada y muy trabajadora, y no por ser el único que decidió ser artista deben de menospreciar, cualquiera tiene el derecho a trabajar por su patria”, confirmó.

Reconoció su amistad con el gobernador Carlos Joaquín y aseveró que así como han habido fallos en la seguridad, ha tenido grandes aciertos en la promoción turística de Quintana Roo.

“Es un gran promotor turístico, tiene gran transparencia en el estado, pero en las cuestiones de seguridad, de procuración de justicia y del poder judicial, creo que hay que trabajar más en ella”, finalizó Palazuelos Badeaux.

