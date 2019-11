No se suspenden las clases en Cancún tras las lluvias

Carlos Gorocica, Subsecretario de Educación en la zona norte de Quintana Roo, en entrevista exclusiva con LA VERDAD, dijo que por parte de Protección Civil municipal y estatal no les han dado la instrucción de suspender las clases y añadió que hubo un 80% de ausentismo en las escuelas públicas de nivel básico.

“En términos generales, hubo un 80% de ausentismo en las escuelas públicas de nivel básico, donde en nivel de preescolar fue un ausentismo del 85% y entre un 70 a 75% los niveles de primaria y secundaria, producto de estas lluvias que han estado registrando desde temprana hora en la ciudad”.

Añadió que la autoridad estatal y municipal no han dado la orden de suspender las clases, por lo que el turno vespertino de hoy 11 de noviembre y todo el día de mañana no darán la orden a los directivos y personal de las escuelas para suspender las clases, es decir el personal administrativo y manual acudirán a laborar de manera normal.

“A pesar de las lluvias, nosotros no tenemos ninguna instrucción de Protección Civil de suspender labores, por lo tanto, para el turno vespertino, allí estarán nuestros directivos, nuestros maestros, nuestro personal administrativo y manual en las escuelas, ya quedará a criterio de los padres en llevar o no llevar a sus hijos a los planteles”.

Afirmó que por parte de la Secretaría de Educación en la zona norte del estado, dieron la orden a las escuelas de no poner falta a los alumnos que no vayan a la escuela, así como ser accesibles con las tareas para recibirlos otro día, ya que por las lluvias muchos niños y niñas no irán a clases.

“Hay instrucción de no poner faltas a los alumnos que no vayan a la escuela, pero si hay la orden directa de ser flexibles con las tareas, es decir, si la tarea de casa se entrega hoy, recibir los que lo llevaron y fueron y al día siguiente volverlo a recibir, hasta que el clima se restablezca; todas las escuela de nivel básico ya lo saben”, concluyó.

Hay que destacar que en los tiempos de lluvia además de que pone en riesgo la salud de los pequeños, hay partes en la ciudad de Cancún, en donde se encharcan las calles, tanto que en algunos casos llegan hasta el medio metro de altura y hasta el metro, por ello también los padres optan no llevarlos.