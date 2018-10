No se perdonaran desmanes de ciudadanos ni de militares en Cancún; aclaró Mara Lezama

Moisés Hernández

Nadie puede estar por sobre la ley en el municipio de Benito Juárez, dijo la presidenta municipal al cuestionarle la detención de 11 policías militares en la zona hotelera por desmanes.

Mara Lezama señaló que aunque es competencia de la milicia dar solución a este problema, no se puede apremiar una acción como esta, debido que no solo afecta a los ciudadanos sino a las personas que visitan las zonas turísticas de Cancún, y debido a las cuestiones de inseguridad que se viven no pueden suceder estos actos de ni una índole.

“Lo de los militares no se puede premiar una acción así esto le compete a la milicia, desde el momento que me entere me entreviste con el secretario de seguridad publica para hacer las llamadas pertinentes. Todo disturbio de cualquier ciudadano pues tiene una repercusión y así será, le compete a la milicia pero estamos buscando la paz, estamos buscando el orden tenemos que apelara a ello”, mencionó.

Respecto al trabajo de inteligencia que realizaran los militares que llegaron a la ciudad militar, indicó que actualmente la policía militar se encuentra en trabajos de inteligencia y le compete a la milicia dar a conocer lo que realizara en el estado y en especial en Cancún.

“Hablar de sus trabajos de inteligencia es complicado, lo que le s puede decir es que es una policía militar y que viene a coadyuvar el flagelo de inseguridad que vivimos todos y que tengamos resultados más pronto”, añadió.

La presidenta municipal de Benito Juárez, agregó que Andrés Manuel López obrador en la reunión que sostuvo con los ordenes de gobierno municipal y estatal fue claro al mencionar temas de espacios públicos, parque lineales, el tema de humanismo, tema de movilidad, y sobre todo la inseguridad que se vive actualmente y por lo cual no se permitirán desmanes de cualquier personas que viva en Quintana Roo.