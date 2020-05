No se debe bajar la guardia estando cerca de la reactivación: Mara Lezama

La alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama insistió en que los benitojuarenses no deben bajar la guardia ni relajar las medidas de prevención y sana distancia pese a las buenas noticias que reportan las autoridades federales, ante el respeto colectivo a las restricciones de movilidad, todo esto relacionado con el Covid-19.

Por ello, refirió las declaraciones del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell quien textualmente dijo: “Cancún es una de las ciudades que más cerca están de llegar a las zonas de riesgo medio y riesgo bajo y es muy probable que en pocos días, quizás una semana, ya podamos anunciar que ya ha bajado porque se encuentra sus niveles de casos, hospitalizaciones, de detecciones en descenso y entonces podría comenzar a aplicarse el lineamiento correspondiente para la reapertura del sector turístico, precisamente en la zona de Quintana Roo”.

Pide Mara no bajar guardia ante Covid-19

Mara Lezama consideró que “debemos reforzar las medidas de la sana distancia y ahora que viene el Presidente Andrés Manuel López Obrador, les pido a los benitojuarenses que no se aglomeren: te pido que te cuides. Quédate en casa”.

La primera autoridad municipal reiteró que la reactivación económica será gradual y sólo se podrá lograr si respetamos las medidas sanitarias y de confinamiento, para evitar un rebrote en nuestra ciudad.

Mara Lezama pidió no bajar los brazos, “no bajemos la guardia, no nos relajemos, no tiremos todo lo bueno que hicimos por la borda”, demandó a la población.

Señaló que continuarán realizando operativos para verificar que el transporte público respete las medidas de distanciamiento y pidió a los benitojuarenses denunciar cualquier irregularidad.

Además, como ha sido una constante, se dedicó a resolver las dudas y peticiones de los ciudadanos en temas, como la ayuda alimentaria que entrega el Gobierno del Estado, expedición de documentos oficiales, cambio de placas foráneas, actualización de casos de COVID-19, entre otros.

