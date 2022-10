‘No queremos explotar’. Cancunenses protestan contra el gasoducto

Miedo y molestia hay entre vecinos de la delegación Alfredo V. Bonfil, el centro y la zona sur de Cancún, por la colocación de un gasoducto sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, por parte de la empresa Gas Natural del Noroeste.

Una veintena de personas acudió a la explanada del Palacio Municipal para manifestarse en contra del gasoducto y exigirles a las autoridades de los tres niveles de gobierno que transparenten la información que rodea el proyecto, sobre todo quién lo autorizó y bajo qué lineamientos.

Andrei Hernández Lozano, vecino del centro de Cancún y representante del grupo de protestantes, señaló que la gran mayoría de la población cancunense desconoce que se está construyendo el gasoducto.

“Hay una total desinformación por parte de las autoridades y de la propia empresa para con la población, porque no se sabe realmente qué es lo que se está haciendo, todos piensan que se trata de la rehabilitación del Colosio, pero no es así. Muchos desconocen este proyecto”, dijo.

Afirmó que no hay la certeza de que se haya llevado alguna licitación o que la empresa cumpla con los protocolos y permisos necesarios para construir el gasoducto, pero, sobre todo, que cuente con los estudios de impacto ambiental.

“Nosotros vivimos del turismo y si estos ductos no se construyen con materiales de calidad y sobre todo que no se estén supervisando, el gas se puede filtrar o haber una fuga y llegar a nuestros cenotes y mantos freáticos, el turismo ya no vendrá”, mencionó.

Hay miedo

Reiteró que como vecinos tienen miedo que explote u ocurra un accidente fatal, pues el tipo de suelo, la sal y la humedad podrían desencadenar una serie de daños a las tuberías.

“Corrosión en los metales, eso podría dañar más rápido los tubos en el sureste, por las playas, humedad, porque la península está sobre agua, eso dañaría más rápido los tubos”, añadió Hernández.

Recalcó que, por la zona, la empresa no debería instalar el mismo tubo que utilizan en otros lados, como en el centro del país, deberían de ser materiales diferentes y por ello es la importancia de la supervisión e informar a la ciudadanía.

¿Contra quién se manifiestan?

Andrei Hernández dijo que la manifestación es contra la empresa Gas Natural del Noroeste y las autoridades de los tres niveles de gobierno, por la falta de transparencia. A raíz de ello, los vecinos inconformes creen que lo que se busca es ocultar información, por la poca que hay y de la que se enteran a través de las redes sociales y medios de comunicación.

"Si es un proyecto federal o estatal, todas las autoridades tienen que estar enteradas y saber de la obra, si dicen que ni sabían de la obra en el Colosio, entonces la empresa o encargada del proyecto está pasando por alto a las autoridades correspondientes o está ocultando algo", subrayó.

Expuso que, aunque a la protesta asistió una veintena, son más los ciudadanos inconformes y cada vez se suman más personas que quieren exigirle transparencia a las autoridades.

"En agosto hicimos las primeras manifestaciones, éramos apenas 10 a 15 vecinos, hoy ya somos más y seguro seremos más de 50. Pretendemos realizar otras manifestaciones en esta semana, martes, miércoles y jueves, o hasta que las autoridades nos contesten, a través de la solicitud que vamos a realizar de manera formal", detalló.

Añadió que por el trabajo no todos los residentes pueden venir, ya que la gran mayoría labora de mañana y sale entre las 3 y 5 de la tarde. "Trataremos de ajustar nuestros tiempos, confirmamos que las próximas manifestaciones serán en este mismo ayuntamiento", adelantó.

