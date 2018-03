Redacción/ Diario La Verdad SOLIDARIDAD, Q. Roo.- No permitirán que se vulneren los derechos ciudadanos en Solidaridad. Cristina Torres, presidenta municipal de Solidaridad, ha dicho que no permitirá que en temas de gran sensibilidad como es la seguridad de las personas, se vean vulnerados por los intereses políticos. Esto lo dijo por los últimos acontecimientos que han sucedido en el municipio, ya que grupos de policías y custodios del Centro de Retención Municipal (CRM) se han manifestado. Cristina Torres ha lamentado el hecho de que la falta de responsabilidad de las administraciones anteriores haga que la población entre en riesgo.

“Si utilizas este tipo de acciones para tus intereses políticos, dónde queda la población y tu verdadero compromiso. Si se pretende boicotear a la Administración lo que realmente se está haciendo es boicotear a la sociedad y eso no lo vamos a permitir”, subrayó. “A nosotros nos toca cumplir una homologación de tres años de rezago en el que efectivamente hubo elementos que tenían montos muy altos porque estamos hablando de homologar tres años y hacerlo retroactivo. Es una fórmula que no determina municipio, que determina el Gobierno Federal, que estudia las mejores condiciones para poder mandar estos pagos”, detalló.

“Hay aspectos políticos pero sí vemos otros municipios que tienen el mismo tema”.

“Entendemos el tema pero ellos no son parte del programa federal FORTASEG, por lo tanto no aplica lo que ellos están solicitando ya que no son policías. El incremento de salario que ellos solicitan sí está autorizado pero tiene que ser aprobado en una sesión de Cabildo como parte del Presupuesto de Egresos 2018”, subrayó.

Agregó que el tema de FORTASEG también se está dando en otros municipios por lo que no es un tema exclusivo de Solidaridad.Sobre la manifestación pacífica realizada el día de hoy por los custodios del CRM, Cristina Torres informó que tanto el tema de los uniformes, equipamiento como el incremento en el salario del personal está contemplado para que se apliquen en 2018.Sobre esto, es importante destacar que al inicio de la actual Administración los custodios percibían un sueldo de tres mil 500 pesos, lo cual fue ascendido a cinco mil 200 pesos que es lo que reciben actualmente. Asimismo, explicó que los custodios no forman parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito sino de la Secretaría General del Ayuntamiento, pero sí son capacitados a través del C3 estatal, pero eso no significa que tengan formación policial ni que reciban todas las obligaciones y derechos que tiene un policía. Por último, Cristina Torres aseguró que la seguridad al interior del CRM está garantizada por parte de los elementos de Seguridad Pública Municipal.