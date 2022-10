"No nos identificamos con María Clemente", aseguran colectivos LGBT

La diputada federal de Morena y primera mujer trans en el cargo, María Clemente García Moreno compartió un video a través de sus redes sociales en donde le practicaba sexo oral a su actual pareja, alegando que estaba en su derecho de hacerlo, por su parte la activista y mujer trans Noamhy Hermida señaló que sus actos son protagonismo debido a que necesita adeptos que no ha conseguido en su gris legislatura.

“Aquí estamos viendo un claro ejemplo de protagonismo, de querer llamar la atención porque su legislatura o porque su trabajo no esté funcionando y no esté dando adeptos como ella quería, pues tiene que hacerlo de otra forma, ella siempre va a buscar dignificarse pero a veces ella no se da cuenta que yo no soy María Clemente, muchas de nosotras no nos identificamos con su lucha, con su forma de actuar pero respetamos las formas”, dijo Noamhy Hermida activista de Cancún.

La activista señaló que la diputada tiene razón en hacer de su vida personal lo que ella quiera, pero recordó que tiene un cargo federal y representa una población que ha sido marginada por años y ahora sus actos pueden avivar los pensamientos negativos hacia las mujeres trans.

Colectivos LGBT se pronuncian contra diputada trans

El trabajo legislativo de la diputada se ha visto opacado por su personalidad

“El hecho de que ella suba un video íntimo con su pareja ya es decisión de ella, porque lejos de todo si hacemos a un lado que es diputada tiene una vida propia y cada quien hace de su vida lo que quiera pero creo que yo que estoy luchando porque la sociedad se mete en la vida de nosotras y nos señala de ser prostituta, estilista que si eso o lo otro y todavía le das pan y circo”.

Para la activista cancunense y primera locutora trans en el estado, Noamhy Hermida, el trabajo legislativo de la diputada se ha visto opacado por su personalidad, a la cual describió de resiliente, confrontativa y en busca de atención.

“Siento que entonces ella no está haciendo lo suficiente en el trabajo legislativo, entonces tal vez pensará en hacerse famosa con un video en donde se diga que es la primera diputada trans en subir un video íntimo”.

Diputada trans ventila en redes intimidades

La diputada federal de Morena y primera mujer trans en el cargo, María Clemente García Moreno compartió un video

Lamentó que los actos de la diputada estén teniendo una reacción negativa en las redes sociales, pues no solo cae en contra de la autora de los videos sexuales sino también en contra de la población de las mujeres trans que han sido estigmatizadas como prostitutas o estilistas, además de poner en duda los espacios en el servicio público que representan años de lucha.

“El ser el primero no quiere decir que es sinónimo de evolución, desgraciadamente esos espacios se pueden perder por ese tipo de acciones y el caso no es dividir sino sumar para multiplicar y esas acciones es lo que hacen, dividen porque a lo mejor la gente que es simpatizante de ella la va a respaldar pero se ha echado en contra a la verdadera población transexual de otros estados que no la conocían por el activismo pero si por un video”, señaló.

Al cuestionar por sí debería dejar el cargo la diputada de Morena señaló que sería lo mejor que pudiera hacer.

“Ahora resulta que está haciendo todo lo contrario a lo que debería ser una lucha. Es lamentable. Los estatutos de Morena no me los sé, desconozco si su video de redes sociales sea motivo para sancionarla o poderla quitar de su cargo, me imagino que podría ser posible porque muchas personas por menos de eso fueron sustituidas. Yo opino que sí esta situación se da, estaría bien que dejara el cargo”, enfatizó la cancunense.

Los actos de la morenista han sido un duro retroceso para el movimiento desde la perspectiva de una de las mujeres trans más reconocidas en el estado por su trabajo y el activismo social.

“Estaría bien que le quiten el cargo porque así como nosotros tenemos responsabilidades y derechos ellos también deben de tener, entonces nuestras acciones deben tener consecuencias porque con esas acciones les estas dando un mensaje a la sociedad, le estás diciendo que sí, somos tal cual ellos piensan. Yo estoy decostruyendo acá el hecho de que me vean como mujer transexual y rápido piensen que soy prostituta o sexoservidora”.

Indicó que debe en todo momento respetar la investidura que lleva pues está en un puesto de representación que ahora pone en duda a toda una comunidad a la que no está ayudando ni con sus acciones ni con su trabajo legislativo.

“Ella es diputada, que no se le olvide, si fuera una persona común y corriente pues tal vez podría ser que le guste el exhibicionismo y hay gente que lo hace pero ya cuando tienes un cargo federal tienes que respetar la investidura y sobre todo lo que representa, a la población más vulnerada, la más criticada, la más juzgada, la más limitada y en vez de que nos ayude, nos entierra”.

Síguenos para más noticias de Quintana Roo

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram