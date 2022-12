'No nos hubiéramos subido': sobreviviente del hundimiento en la Nichupté

Cansado, sin aliento, después de nadar más de cuatro kilómetros, más de dos horas, Armando Villalobos recordó que en su mochila tenía un celular. Así como estaba, mojado, lo tomó y llamó a su pareja: amor, tranquila, estoy bien, no te preocupes.

Ella quedó helada y preguntó qué había pasado. Él le explicó que la lancha en la que había salido a pescar, con su concuño, su suegro y dos amigos, se había hundido y no sabía dónde estaban. Le dijo que veía la rueda de fortuna de plaza La Isla y una lancha detenida muy cerca, que hablara a las autoridades y pidiera rescate.

Ella llamó a sus familiares y a la Capitanía de Puerto. Armando siguió nadando y 30 minutos después llamó de nuevo a su mujer y ella le informó que Capitanía no quería hacer nada porque ya era muy tarde. Se despidió de ella, pensando que iba a morir.

Siguió nadando, hasta que escuchó el sonido de dos motores, subió la vista y vio dos motos acuáticas con dos hombres, ellos lo ayudaron y rescataron. Una embarcación grande se acercó y al ver que Armando estaba medio muerto, preguntaron qué estaba pasando. Él les explicó y se fueron a buscar a Elmer, Daniel, Fernando y Sebastián.

Horas antes

Con la ilusión de llevar pescado a sus familias y pasar un rato de diversión, los cinco hombres, de oficio marmoleros, salieron de pesca a la laguna Nichupté, zarparon desde Pok-ta-pok, a las 10:00 de la mañana del sábado 10 de diciembre. Media hora después llegaron a su destino, la zona conocida como “Laguna del Amor”, donde lanzaron sus anzuelos y comenzaron la aventura.

Pasaron los minutos y ya tenían una buena cantidad de peces. Estaban cotorreando y felices porque habían pescado mucho. Armando comenzó a captar cada momento con la cámara de su celular. En cada foto presumían la pesca del día, porque les estaba yendo bien.

Entre las 13:30 y 13:40 horas, sucedió lo que ninguno se imaginaba: el motor dejó de funcionar y la lancha se detuvo. Comenzó a filtrar agua y no supieron el porqué. Como pudieron, intentaron sacar el agua, pero no les dio tiempo. En 10 segundos la embarcación se empezó a hundir.

Todos saltaron a la laguna. Fernando, su suegro, se agarró de un bote de gasolina. Los demás, se sostuvieron de una parte de la lancha, mientras se hundía. En ese momento quedaron a la deriva y no tenían nada de dónde sostenerse.

A sus 24 años, Armando pensó que iba a morir. En ese momento, se le vino a la mente su gran sueño, que era casarse con la mujer que ya compartía su vida.

“Anhelé tener una boda”, dice ahora, en tierra firme, recordando todos los detalles de esa tragedia. Su mente sigue confusa, le llegan algunos recuerdos, como cuando vio a su amigo Daniel nadar primero rumbo a Cancún, mientras que Sebastián, su concuño, y Elmer, su amigo, se quedaban juntos. 15 minutos después, Armando y Daniel estaban solos y perdieron el rastro de los demás y empezaron a nadar. Daniel no pudo más, se rindió. Quedó atrás.

Armando es el único sobreviviente. Los otros cuatro murieron y sus cuerpos fueron rescatados de la laguna. Él sigue soñando con su boda, pero ahora es un sueño muy triste.

“Hoy nos tocó a nosotros, no le deseo mal a nadie, pero, parte de la culpa es de la Capitanía de Puerto por no atender de inmediato el llamado de auxilio. Si fuera una familia, con niños y no actúan, la tragedia sería peor”.

Armando refleja en sus ojos el dolor que siente en el alma.

Reflexiona: “Y pensar que todo iba a acabar así. No nos hubiéramos subido. No llevábamos protección, chalecos o algo en lo que pudiéramos flotar. Aún recuerdo el rostro y la alegría de cada uno de ellos”.

CAPITANÍA DE PUERTO PUDO EVITAR LA TRAGEDIA

Llegó la noche del sábado y los primeros en llegar fueron los elementos del cuerpo de Bomberos de Cancún, seguidos de Protección Civil y la Policía Quintana Roo. Hasta entonces, Capitanía de Puerto tomó acciones y apoyó en la búsqueda.

Las diligencias se concentraron en el kilómetro 12.2 del bulevar Kukulcán, en Aquaworld. Esa misma noche hallaron el primer cuerpo, el de Elmer Chimal, de 36 años, amigo. En ese momento, tres continuaban desaparecidos.

Armando no quería que se suspendiera la búsqueda, pero en la madrugada del domingo las autoridades pararon. Fue hasta las 6:00 horas, al alba, cuando reactivaron los protocolos de rescate. Armando no durmió y eso no fue impedimento para que volviera al agua y apoyara en la búsqueda.

Él tenía las esperanzas de hallar a su suegro, concuño y amigo con vida, quería verlos de nuevo y reírse con ellos, como siempre lo hacían cuando trabajaban. Ese domingo hallaron a dos más, en la mañana a Daniel Álvarez, de 40 años, y en la noche a Fernando de la Cruz, de 49. Y otra vez la búsqueda se suspendió al caer la noche.

Con el amanecer del lunes se reanudaron las labores. A Armando ya no le permitieron subir a una embarcación para apoyar en la búsqueda, así que se quedó afuera a esperar respuesta de las autoridades. Cerca de las 8:00 horas, le confirmaron el hallazgo de un cuerpo más, el de Sebastián Miranda, su concuño de 35 años.

Con lágrimas en los ojos, exhortó a la ciudadanía que, en caso de salir a pescar, se preparen muy bien con todas las medidas de seguridad, chalecos, boyas o algún artículo que flote, para evitar una tragedia y, sobre todo, preguntar a Capitanía de Puerto cómo va a estar el clima.

Por respeto a la familia, pidió no revelar dónde serían los servicios fúnebres. Tres de los cuerpos ya fueron entregados a los familiares. Elmer, Daniel y Fernando esperan su camino a la sepultura.

TRIPULANTES

Fallecidos

Elmer Chimal, 36 años

Daniel Álvarez, 40 años

Fernando de la Cruz, 49 años

Sebastián Miranda, 35 años

Sobreviviente

Ignacio Armando Villalobos Hernández, 24 años