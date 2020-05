No les hacen caso; personal médico del “Jesús Kumate” exigen equipo de seguridad

Una manifestación pacífica se presentó la mañana de este día en el Hospital General de Cancún “Jesús Kumate”, luego de que personal médico está cansado de que los directivos del nosocomio antes mencionado, no les hacen caso, pues están exigiendo equipo de seguridad completo àra atender a los pacientes con COVID-19.

Médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo del nosocomio, denunciaron que directivos y funcionarios de la Secretaría estatal de Salud, no les entregan completo el material para enfrentar la situación, que saben que la sociedad está donando buen equipo pero no se los proporcionan.

No les hacen caso; personal médico del “Jesús Kumate” exigen equipo de seguridad

Recordemos que en varias ocasiones, no sólo en este hospital, han denunciado la corrupción que existe entre los directivos de los hospitales y clínicas públicas, pues el personal no está siendo atendido como debe de ser, es decir, no les llega completo los insumos, además de denunciar, acoso laboral.

Exigen insumos en el "Jesús Kumate" de Cancún

El grupo, de alrededor de 20 personas, ofreció una rueda de prensa en uno de los acceso al inmueble, habilitado como Hospital COVID-19 y preparado con varios módulos móviles para la atención de las personas infectadas, pero no tardaron mucho y regresaron a su labores normales.

Más notas de Quintana Roo aquí

No les hacen caso; personal médico del “Jesús Kumate” exigen equipo de seguridad

Es importante decir que desde que se registró la primera muerte dentro del personal de salud en Cancún, que fue el mes de abril, ya son 12 hasta el día jueves 21 de mayo, pero se habla que existen muchos más infectados de COVID-19, pero que no han sido revelados a la sociedad, lo cierto es que cada ves que hay una muerte, la autoridad lo da a conocer.

Te puede interesar: Cancún; Continúan las defunciones en el sector salud por COVID-19, ayer fueron 2

Hasta el momento y de acuerdo a las 12 horas del 25 de mayo, se han notificado 1516 casos negativos, 130 en estudio, 1643 positivos, 294 defunciones y 854 personas recuperadas de la enfermedad.