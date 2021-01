No interesa a empresas reducir IVA al 8% en Chetumal

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Contadores, Manuel Góngora Canto, reconoció que la mayoría de los empresarios de Chetumal no han mostrado interés por solicitar la facturación del IVA del 16 al ocho por ciento.

Además, señaló que el micrositio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solicitar el cambio de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se apertura 21 días después de la entrada en vigor del decreto.

También dejó en claro de que, como se trata de un beneficio opcional, no afecta a las empresas el hecho de que si presentan o no la solicitud.

Reducción, pero no para todos

Como se sabe, el Gobierno Federal decretó una reducción del IVA del 16 al ocho por ciento en Chetumal, siempre y cuando lo soliciten los empresarios y cumplan con una serie de requisitos.

En este sentido, Manuel Góngora explicó que entre los empresarios este beneficio no generó buenas expectativas porque el micrositio para solicitar el beneficio fiscal se abrió apenas el pasado 21 de enero, cuando debía hacerlo el primer día de 2021.

Además, no es un hecho que la solicitud sea aprobada, porque antes hay que llenar un formulario, esperar la respuesta del SAT y en caso de no autorizarse, se mantendrá el cobro del 16 por ciento, por lo que, en consecuencia, para muchos no vale la pena hacer el trámite.

La mayoría de los empresarios no han manifestado interés por reducir a la mitad el IVA en Chetumal.

No es un beneficio para todos ni es obligatorio y eso motiva que sean muchas más las empresas que no muestren interés por solicitarlo.

Con relación a las quejas ciudadanas porque las empresas no están entregando facturas argumentando el proceso de trámite, dejó en claro el trámite del beneficio fiscal es una cosa y expedir facturas es otra.

Insistió en que sólo las empresas cuya solicitud sea aprobada podrán cobrar IVA al ocho por ciento, mientras que aquellos cuyos propietarios no presenten la solicitud o les sea rechazada, se mantendrán al 16 por ciento.

