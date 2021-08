El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Sergio Acosta Manzanero, aseguró que las escuelas no estarán listas para el arranque del ciclo escolar 2021-2022, por lo que anticipó que podría postergarse el retorno a la actividad presencial.

De entrada, destacó que es necesario analizar las condiciones en las que se encuentran los planteles educativos, por lo que resultaría necesario acordar con las autoridades la postergación de las clases presenciales.

Como ha informado La Verdad Noticias, está previsto el reinicio de las clases presenciales el próximo 30 de agosto, con base a un protocolo de prevención que se ha establecido a nivel federal.

Es lamentable las condiciones de abandono y deterioro que presentan en su infraestructura la gran mayoría de las escuelas, por eso consideramos que en estos momentos y a dos semanas del inicio del nuevo ciclo escolar, es imposible pensar en un retorno presencial.

Escuelas en malas condiciones

Sergio Acosta insistió en que, en estos momentos, los planteles no están en condiciones de recibir estudiantes y no estarían listos para el arranque el nuevo año escolar.

No iniciarían clases presenciales en Quintana Roo.

Habremos de sentarnos con las autoridades educativas para conocer los mecanismos a seguir y los avances en las estrategias que garanticen un retorno seguro cuando así se determine.

El dirigente de los padres de familia aseguró que, durante las jornadas de limpieza y recuperación de los planteles educativos han comprobado que las escuelas presentan serios daños, además que han sido objeto de robo y actos vandálicos.

Incluso, carecen de servicios como energía eléctrica, sanitarios y agua potable, que resultan fundamentales para poder mantener las medidas recomendadas por las autoridades del sector salud como el lavado frecuente de manos.

Con relación a los contagios, manifestó que las condiciones en las que se encuentran los espacios educativos no garantizan que no se puedan presentar nuevos casos, por lo que no descartó la probabilidad de que el próximo ciclo escolar sea a distancia.