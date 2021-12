No iban por él, ejecutan por error al equivocado en la Sm 251 de Cancún

Un hombre identificado como Rigoberto C. de la C. de 35 años de edad, originario de Tabasco, de oficio chófer de mudanza, fue víctima de la delincuencia, al ser confundido y ejecutado, durante la noche del domingo 19 de diciembre en la ciudad de Cancún, según las primeras investigaciones, iban por su vecino, no por él.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Paseos del Mar, Supermanzana 251; el hoy occiso se encontraba bebiendo alcohol con otros dos hombre, identificados como Daniel y Bernabe, mismos que viven cerca del edificio del difunto, estando allí un sujeto vestido de camisa, bermuna color blanco, con gorra y cubreboca color negro, les sacó un arma de fuego y entabló uns discución con uno de los presentes.

Entre el intercambio de palabras, se dice que Rigoberto intentó calmar la situación, pero el pistolero le dijo que el pleito no era con él, “¡El problema no es contigo y pónganse verga!; ¡A ti ni te conozco, por eso no te mato!”, dijo según el presunto sicario, acto seguido, el delincuente se retira del lugar con rumbo desconocido.

Pasaron los minutos y Rigoberto, así como los otros asistentes siguieron bebiendo alcohol, hasta que dos sujetos, uno de ellos armados, sacó un arma de fuego y disparó, hiriendo de bala y de gravedad al hoy muerto, propiciando dos heridas, uno en el hombro derecho y en el tórax. Los criminales huyeron en una motocicleta.

Las indagatorias de la FGE y según con la declaración de la viuda, en realidad iban supuestamente por Bernabe, ya que horas antes sostuvo un fuerte pleito con otro sujeto, al grado de que le abrió la cabeza con una piedra y en realidad mandaron a matar a dicho sujeto y no a Rigoberto, sin embargo eso lo determinará la fiscalía.

Hasta el momento, las investigaciones continúan por parte de las autoridades para tratar de resolver el caso y, en caso de que la familia proceda a la demanda, irían por los presuntos culpables de este crimen, llevarlos ante la justicia y determinar sus situaciones jurídicas.

