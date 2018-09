No huirá Borge de ser juzgado en Quintana Roo

La fiscal Anticorrupción del estado, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, manifestó que para que no huya Roberto Borge del penal donde está recluido en el estado de Morelos, tiene vigilancia permanente de su parte, lo anterior luego de que la PGR se desistió de varios delitos en el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Hace unos días luego de vencer el plazo que otorgó un juez federal dio para investigar, la PGR acusó formalmente al ex gobernador de Duarte de lavado de dinero y asociación delictuosa y retiró el cargo de delincuencia organizada que le había imputado inicialmente, y que es el único que amerita prisión.

Fiscal Anticorrupción del estado, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo

Al respecto en entrevista manifestó: “esto ha sido una batalla más grande, hemos tenido estrategias muy contundentes, llevamos a estar muy de cerca, dándole seguimiento a lo que tenemos más enfrente, al ex gobernador de Veracruz, vemos como ya ganó su primera batalla legal, porque en su audiencia inicial de formulación de imputaciones, se hicieron a través de los medios de comunicación, a través de las videoconferencias, cuando los criterios de la Suprema Corte de Justicia, establecen que para la primera audiencia inicial, tiene que estar física y materialmente el imputado en presencia del juez de control”.

“He batallado mucho porque he ido personalmente a hablar con el juez de distrito de llevar el asunto federal, metiéndole una solicitud de excarcelación para traerlo con las medidas de seguridad necesarias y ser presentado ante los jueces de control del Estado, petición que me fue negada, la recurrí mediante amparo, en el amparo con un burdo criterio dijeron que yo no tengo el interés jurídico para promover el amparo que nos fue negado”, precisó.

Sin embargo, añadió, “interpuse la revisión. Me fui a la CDMX el Primer Colegiado de Circuito, en dos ocasiones a entrevistarme por el interés que reviste, la primera bien recibida, la segunda no, sabemos que todavía nos falta batallar. Salió el criterio que tenía que ser directamente el apoderado legal del gobierno del Estado, insistieron que no tengo la representatividad, sin embargo yo lleve un criterio del Segundo Tribunal Colegiado de ese mismo Circuito que ya había resuelto un caso similar al que tenemos en Quintana Roo”.

Agregó que: “Se le entregó una copia al magistrado y solo se limitó a decirme que no estaba obligado a observar esa tesis y ese criterio de la Corte y nos negó el traslado”.

Insistirá en traerlo

Dijo que ya estaba trabajando con la Consejería Jurídica para que a través de ella, como apoderada legal del Gobernador o a través del mismo, volver a hacer el requerimiento.

La Fiscal Anticorrupción subrayó que están muy pendientes del caso, porque la PGR ya le quitó el delito grave y en cualquier momento puede salir en libertad.

Si el juez de Distrito encargado de llevar el procedimiento en contra del ex gobernador de Quintana Roo, podría estar en esa hipótesis, le estaría conviniendo porque al momento de estar en libertad nosotros ya podemos cumplimentar las órdenes de aprehensión por las que fue extraditado, aunado de que también hemos girado los oficios correspondientes al centro de detención donde se encuentra, para efectos de que en cualquier momento de que pudiera estar la posibilidad de salir en libertad y estemos en aptitud de cumplimentar las órdenes.