No hubo ganador de la licitación gubernamental para la compra de cable estructurado para servicios digitales en Quintana Roo

El Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno, realizó la apertura de las propuestas técnicas y económicas correspondientes a la licitación pública nacional LPN19/OM-2018 relativa a la adquisición para red de cable estructurado, que sirva de base para proveer de servicios digitales necesarios para la conectividad de las oficinas del Palacio de Gobierno.

El acto se llevó a cabo a las 10:horas de este viernes 21 de septiembre en la sala de juntas del ya citado Departamento, situado en el andador Héroes, número 193, entre las calles Carmen Ochoa de Merino y 22 de Enero.

Según consta en la respectiva acta, solo la persona física Alejandro José Durán Lizama presentó su propuesta en sobres debidamente cerrados, tal como lo exigen las bases de la licitación.

Descalificado por no cumplir los requisitos

Sin embargo, fue descalificado por no reunir los requisitos. Al no haber más propuestas técnicas presentadas, se procedió a declarar desierto el procedimiento, con fundamento en la cláusula décima segunda: causas para declarar desierto el procedimiento de licitación, inciso C que señala: “Cuando ninguna de las propuestas presentadas reúnan en su totalidad los requisitos establecidos en estas bases o que sus precios no fueran aceptables”.

Participaron en el acto y firmaron la respectiva acta: La Jefa del Departamento de Adquisiciones de la OM, Mariana Gómez Solís; Lic. Marcos Osorio Santiago, Jefe del Departamento de Normatividad, en representación de la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la OM; Isaías Rodrigo Poot, técnico en informática del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la OM; Francisco Lima Xoc, Auditor Interno de Control de la OM ; y la persona física Alejandro José Durán Lizama.