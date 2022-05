No hubo debate en Coparmex, solo una simple charla entre cuates

El debate entre candidatos a la gubernatura del Estado no fue del nivel que se esperaba. Los cuatro de cinco participantes que asistieron, se mostraron temerosos en sus respuestas, poco creíbles en sus aseveraciones y con dudas respecto al manejo, principalmente de la deuda pública que una y otra vez cuestionaron los panelistas.

Previo sorteo, la candidata de la alianza Va por Quintana Roo, Laura Fernández Piña fue la primera en participar; a ella le siguió la priísta, Leslie Hendricks Rubio; posteriormente tocó el turno a José Luis Pech Várguez del Movimiento Ciudadano (MC) y concluyó en la ronda, Nivardo Mena Villanueva del Movimiento Auténtico Social (MAS).

La gran ausente fue la candidata de la coalición Juntos hacemos historia por Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa quien no asistió al evento organizado en el Polyforum de Playa del Carmen, por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Estado.

El presentador se dio tiempo y aclaró; “todos fueron invitados con tiempo y, en forma, pero Mara Lezama Espinosa, decidió no participar”, explicó al auditorio que solo escuchó los planteamientos del panel y los ciudadanos, pero no hubo respuesta alguna a los mismos.

La mecánica fue sencilla, un mensaje sin interrupciones al inicio y uno más al final; dos rondas de intervención, una del panel de especialistas -en su mayoría empresarios-, una segunda ronda del público; un espacio para el dialogo abierto con replica y al final el cierre de un minuto.

Cada uno de los participantes habló de su trayectoria en la política, de su vida en el servicio público y de los avances logrados en sus carreras, pero todos callaron cuando se habló de inversiones, de mejoramiento de infraestructura, de la falta de seguridad y sobre todo de la nula educación pública y el fracaso en materia de salud.

A ninguno le dio tiempo de extenderse más allá de lo que esperaban. El moderador fue implacable con los tiempos y, no dudo en cortar la participación de los candidatos; quienes por cierto, pese a tener la oportunidad en ningún momento s cuestionaron entre ellos mismos, en todo momento fueron cautelosos.

Lejos de lo que se esperaba los cuatro candidatos en vez de increparse, cuestionarse entre ellos y formalizar un debate, terminaron en una charla entre amigos, posaron para la foto y se desearon éxito en las urnas el domingo cinco de junio. No hubo más, apenas una ligera mención sobre inseguridad y, un recordatorio de los feminicidios.

Del resto no hubo respuesta alguna, atrás quedaron las dudas sobre el mejoramiento de la carretera entre Tulum y Cancún. El mejoramiento en los equipos de seguridad en las calles de los 11 municipios y lejos, pero muy lejos la respuesta sobre el combate a la corrupción y la recuperación de la tranquilidad en las calles.

La Verdad Noticias informó que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), organizó para el sábado 21 de mayo el debate entre los cinco candidatos a la gubernatura del Estado, ejercicio democrático al que ya confirmaron su asistencia los abanderados de las alianzas y coaliciones, asi como de los partidos políticos en la contienda.

Apenas si hubo tiempo de una mención aislada hacía la candidata ausente…”la que no vino porque no supo gobernar Cancún y ahora pretende gobernar Quintana Roo”, cuestionaría Laura Fernández; quien avalada por José Luis Pech del MC, habría dicho…” se esconden, porque no tuvieron tiempo de tener un gobierno decente”.