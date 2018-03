No hay priistas de Quintana Roo en lista de pluris del PRI

Tras darse a conocer los listados del Partido Revolucionario Institucional se supo que ningún priista del estado ocupará posiciones importantes de los listados plurinominales al Senado y la Cámara de Diputados.

Destaca la noticia de que el ex gobernador Félix González Canto, emanado del PRI, no alcanzó ninguna candidatura, incluso se dio a conocer que la representación del priismo local se deberá ganar en las urnas.

El ex gobernador no apareció en ninguno de los listados, por lo tanto se quedará sin fuero una vez que concluya su periodo como Senador de la República.

La posición más alta para un quintanarroense es la de Emilio Suárez Licona quien se desempeña como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y una persona muy ligada al candidato presidencial José Antonio Meade, de quien se supo tiene una vivienda en Cancún.

Las pluris

Esta madrugada el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer las listas de candidatos plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados. La secretaria general del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, encabeza la lista de plurinominales a la Cámara Alta.

Le siguen el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves Del Olmo; la jefa de oficina de la campaña presidencial de José Antonio Meade, Vanessa Rubio; el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, y la ex presidenta del partido Beatriz Pa-redes.

Además, el ex gobernador del Estado de México Eruviel Ávila; la secretaria jurídica del partido, Carolina Viggiano; Pablo Gamboa, hijo del actual coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gam-boa, y Lorena Ruiz Sánchez, entre otros.

Los plurinominales suelen entrar a cada una de las cámaras de acuerdo con la votación que ob-tenga el partido. Los primeros sitios son los más peleados, pues aseguran un lugar. Anoche se-guían los priistas en revisión de las listas.

A la Cámara de Diputados va en primer lugar el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien podría mantenerse como presidente del partido y además ser candidato por la vía plurinominal.

A Ochoa Reza le siguen el secretario de Organización del partido, Rubén Moreira; el dirigente de la CNOP, Arturo Zamora; el de la CNC, Ismael Hernández; el de la CROC, Isaías González, y Fernando Galindo, actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

En la lista también están la ex dirigente del partido Dulce María Sauri; Augusto Gómez Villanueva, quien es cercano a Meade, y la ex comisionada presidenta del Inai Ximena Puente de la Mora.

Del grupo Estado de México, para diputados plurinominales van el secretario de Finanzas del PRI, Luis Vega; el ex secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda; el dirigente del tricolor mexiquense, Ernesto Nemer; la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ana Lilia Herrera; Israel Betanzos, cercano a Cuauhtémoc Gutiérrez, y Alfredo Villegas.

Según fuentes del PRI, el aspirante a la candidatura presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, revisó las listas hasta la madrugada de ayer.

Top secret tricolor. La Comisión Política Permanente que encabeza el dirigente del partido, Enri-que Ochoa Reza, fue convocada para reanudar sesión a las 12:00 horas de ayer en la sede nacional priista.

Sin embargo, de última hora a los consejeros se les citó a las afueras del Auditorio Nacional a las 11:15 horas, donde abordaron autobuses, pero no se les informó hacia a dónde se dirigían, según relataron algunos de los integrantes de la comisión. Al abordar los autobuses se les retiró el teléfono celular.

La Comisión Política Permanente sesionó en Toluca, en la sede del PRI en el Estado de México.

“La sesión de la Comisión Política Permanente para la aprobación de las listas se llevó a cabo en el Salón Presidentes del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de México. La sede convocada originalmente se modificó, en virtud de que se tuvo conocimiento de la probable toma de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional”, justificó la dirigencia nacional del tricolor a través de un comunicado.

En el mismo comunicado se explicó que los comisionados fueron enterados del cambio de sede debidamente y prueba de ello es que acudió un número mucho mayor al quórum necesario para sesionar, aunque no se expuso el número.