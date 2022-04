No hay interés para reactivar transporte urbano en Chetumal.

La representante de la asociación “Nueva Generación de Othonenses en el Transporte Urbano”, Landy Pérez Alcocer, manifestó que entre autoridades estatales y municipales no existe interés para reactivar el servicio de transporte urbano en Chetumal.

Afirmó que han recurrido hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener la concesión que permita generar una opción de movilidad para los chetumaleños, ya que actualmente el servicio es acaparado por el Sindicato de Taxistas.

Detalló que, durante la pasada visita que el Ejecutivo Federal realizó en Chetumal, le entregaron un pliego petitorio para que interceda en su favor y así brindar el servicio en beneficio de la ciudadanía.

Landy Pérez insistió en que todo indica que, tanto para el Estado como para el Ayuntamiento, no hay interés para reactivar el transporte urbano en Chetumal y brindar otra opción para los usuarios.

Recurrimos al presidente porque vemos que no avanzan las negociaciones con el gobierno del estado y el ayuntamiento, sentimos que no hay interés. Nosotros no somos improvisados, somos transportistas nativos y sabemos como operar… esperamos que la federación pueda interceder.