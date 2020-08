No hay daños en Quintana Roo y Chetumal tras sismo frente a Honduras | No hay daños en Quintana Roo y Chetumal tras sismo frente a Honduras

El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC), Adrián Martínez Ortega, dijo que las direcciones municipales de Protección Civil de los 11 ayuntamientos del Estado, descartaron daños por el sismo que se registró frente a Honduras y que se percibió en la entidad, la mañana de este lunes.

“El sismo de 5.7 grados se registró este lunes a las 9:13 horas frente las costas de Honduras, el cual pudo ser percibido en todo Quintana Roo, según los reportes que se emitieron al número de emergencias 9-1-1. Las vibraciones solo ocasionaron susto a la población, ya que no se tuvo reporte de daños” dijo Martínez Ortega.

Comentó que cuando se percibió el sismo en todo el Estado, “Nos llegaron reportes de que varios edificios fueron evacuados, siguiendo sus protocolos que establece el programa interno de Protección Civil, esto habla de la cultura que se va adquiriendo en Quintana Roo, cuando se perciben estos movimientos”.

Refirió que unos segundos después de que se registrara el sismo, personal de la COEPROC se puso en contacto con las direcciones municipales de Protección Civil para solicitar que activen sus protocolos, donde tras realizar recorridos de verificación se descartó afectaciones por el sismo.

Dijo que la zona del mar Caribe no genera tsunamis, ya que las placas tectónicas al producirse un temblor éstas no arrojan olas hacia las costas y cuando esto se ha presentado, las olas son de metro o metro y medio, las cuales no representan riesgo para la población.

Por último es importante señalar que los habitantes de Chetumal comentaron en redes sociales que sintieron fuerte el sismo, agrado de escuchar como si alguien estuviera partiendo el suelo en dos e incluso pensaron que era el fin del mundo, afortunadamente no pasó a más en Quintana Roo. Por LA VERDAD