JESÚS FAUDOA / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- No hay cupo para más estudiantes en Cancún El arribo a nuestra ciudad de familias afectadas en los sismos del pasado mes, activo las alertas de la Secretaría de Educación y Cultura para poder ubicar a los estudiantes que buscan continuar con sus estudios, pero Marisol Alamilla Betancourt, directora de esta dependencia, aseguró que actualmente no hay cupo ni para atender la demanda que tienen actualmente. Dijo que actualmente están llevando a cabo juntas y consejos para analizar la situación y ver qué acciones son las que se pueden tomar para asegurar la asistencia de los futuros alumnos, ya que la educación es una garantía individual que debe de ser cubierta por la Secretaría. Aseguró, en cambio, que para el nivel básico si cuentan con los espacios para un incremento en el alumnado, pero que a nivel medio, medio superior y superior, no pueden encontrar la forma de ubicar a los usuarios para estos niveles. “Tenemos aproximadamente 200 escuelas en la zona norte entre preescolar, primaria y secundaria que no tienen cupo”, dijo Alamilla Betancourt, cuando se le cuestionó acerca de la cantidad de espacios disponibles, y agregó que en nivel superior cada universidad decidirá si tienen o no capacidad de recibir a más alumnos. En cuanto a la capacidad económica, la directora de Educación aseguro que se encuentran en el cierre de un ejercicio fiscal, sin embargo buscarán la manera de responder como estado para poder asegurar la educación correspondiente a todos los habitantes de Cancún. Dijo que a nivel medio superior, se está pensando el activar y ampliar el programa “Prepa en línea SEP’, el cual ayudaría a miles de estudiantes a cumplir con las materias para cursar la preparatoria y poder liberar un poco de espacio en las aulas. 200 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria se encuentran con cupo lleno en Cancún

