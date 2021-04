No habría clases si antes no vacunan a alumnos en Quintana Roo

El líder de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Fermín Pérez Hernández, afirmó que el inicio de las clases presenciales se torna aún lejano porque todavía no se considera que los alumnos reciban la vacuna contra la COVID-19.

Destacó que, a pesar de que los profesores recibirán la vacuna en los próximos días, no existe garantía de que no resulten contagiados, de ahí el hecho de que no pueda hablarse de reiniciar las clases una vez que sean inmunizados.

Por tanto, según señaló a La Verdad Noticias, calificó como poco probable que las clases presenciales puedan reanudarse antes que concluya el actual ciclo escolar.

Vacunan a docentes

Hay que recordar que en el País ya inició el proceso de vacunación a maestros, ya que la intención del Gobierno Federal es que las clases presenciales, al menos en cinco estados, reinicien en mayo próximo.

Sin embargo, el líder de la Sección 25 del SNTE insistió en que todavía no hay fecha para la inmunización de los alumnos y este sería un factor que impedirá el reinicio de clases presenciales, a pesar de que los maestros sean vacunados.

Las clases presenciales no reiniciarán antes que concluya el presente ciclo escolar.

Que los niños no tengan la posibilidad de las vacunas mantiene un alto riesgo de contagio, tanto para estudiantes como para los trabajadores de la educación. La vacuna no impide el contagio.

Otro factor que consideró Fermín Pérez que impedirá que las clases se reanuden en mayo es que la vacuna que se pretende aplicar a los docentes es de los laboratorios Sinovac, la cual tarda 15 días en generar anticuerpos.

Esto significa que será imposible regresar a las aulas antes de que finalice el periodo escolar vigente.

Detalló que los docentes han iniciado pláticas para un retorno paulatino a partir del próximo periodo, que arranca en agosto pero además el Semáforo Epidemiológico deberá estar en color verde y todo el sector educativo vacunado.