No habrá tianguis en 16 zonas de Cancún hasta nuevo aviso, ¿cuál es el motivo?

Luego de que el líder de la ”Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana Roo A.C.”, Melitón Ortega, dio a conocer que a partir del lunes 15 de junio se reactivan los tianguis en Cancún, ayer dio otro aviso en el que informó que en 16 zonas de la ciudad, no habrá reapertura, debido a son zonas de alto contagio.

A través de las redes sociales, Melitón, anunció que 16 zonas de Cancún no podrán tener de nuevo tianguis, debido a que el gobierno del estado de Quintana Roo, son regiones o zonas de alto contagio, es decir, donde más personas se han contagiado de COVID-19, por eso es que buscan evitar aglomeraciones.

No habrá tianguis en 16 zonas de Cancún hasta nuevo aviso, ¿cuál es el motivo?

Está es la lista final de tianguis que no habrirán:

Lunes: Vista Real (vespertino), Villas Otoch Paraíso (vespertino) y Paseos del Mar (vespertino). Martes: Región 96 (matutino), Fraccionamiento Cielo Nuevo (vespertino) y Villas del Mar (vespertino). Miércoles: Región 225 (vespertino), Región 99 (matutino) y Villas del mar Plus (vespertino). Jueves: Región 94 (matutino), Región 91 (vespertino) y Paseos del Mar (vespertino). Viernes: Villas Otoch (vespertino). Sábado: Región 96 (matutino) y Región 227 (vespertino). Domingo: Región 225 (matutino) y Villas Otoch “Torito” (vespertino)

Estos tianguis no abrirán en Cancún

Estas medidas fueron tomadas luego de que Melitón Ortega, líder de la ”Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana Roo A.C., sostuvo una reunión con el ayuntamiento de Benito Juárez y con el Gobierno del Estado, donde definieron los tianguis que no deberían abrir.

Más notas de Quintana Roo aquí

En este sentido también acordaron, que habrá productos que no se podrán vender en días determinados, por ejemplo, el martes será de gastronomía, pero el miércoles ya no, los puestos no se pondrán y se les dará “descanso”, a continuación el rol de descanso obligatorio por giro de trabajo.

No habrá tianguis en 16 zonas de Cancún hasta nuevo aviso, ¿cuál es el motivo?

Te puede interesar: Anuncian reapertura de tianguis en Cancún, será el próximo lunes

Aunado a esto, recordemos que, a pesar de que los tianguis abrirán de nuevo, las medidas sanitarias serán las mismas, es decir, el uso obligatorio de cubrebocas, tanto el cliente, así como el vendedor, gel antibacterial en cada puesto, tapetes con cloro, sana distancia entre cliente y comerciante, además de que no está permitido llevar niños.