No habrá terminal de cruceros en Puerto Morelos: Alicia Ricalde.

Alicia Ricalde Magaña, directora de la Administración Portuaria Integral de Quintan Roo APIQROO.

Con cinco puertos, la APIQROO administra actualmente las terminales existentes en Chetumal, Cozumel y Puerto Morelos en donde se ha invertido un segundo punto de verificación gracias a una licitación de SENASICA, esto debido a que Puerto Morelos cuenta solo con un punto de verificación que permite importar y exportar productos de origen animal, así mismo se descartó que puedan arribar cruceros a la terminal, dijo en entrevista Alicia Ricalde Magaña, directora de la Administración Portuaria Integral de Quintan Roo APIQROO.

Respecto al segundo punto de verificación con el que contará Puerto Morelos explicó que este permitirá la importación de productos de origen vegetal, congelados y semillas, debido a que esto es lo que consume principalmente la Riviera Maya y que anteriormente arribaban vía puerto de Progreso en Yucatán; agregó que el sitio ya está en construcción y tendrá una inversión aproximada en 20 millones de pesos, además que no se trata de un puerto extra, sino de instalaciones que amplíen la oferta portuaria.

El proyecto se espera esté concluido en enero de 2020 mientras que sus permisos ya están listos.

“Aprovecho la ocasión para decirles que no va a haber cruceros en ese puerto; ese puerto solamente es un puerto de carga; aprovecho la ocasión porque aún que tiene un permiso se hizo una pregunta expresa como la rueda de prensa de ahorita me preguntaron si podría o no haber pequeños buques y yo contesté que sí, porque el permiso del puerto ante la federación es de puerto mixto, en algún momento llegaron ferris de autos de Tampa Florida y se dio ese servicio”, señaló.

Finalmente recordó que la terminal de Puerto Morelos fue el primero en su tipo en el estado y durante un tiempo de ahí salían los ferris a Cozumel, sin embargo remarcó que no va a haber cruceros, es un puerto de carga en el que se están invirtiendo 20 millones de pesos exclusivamente para ampliar los servicios.