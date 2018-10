No habrá más represión del gobierno: Abreu

Arturo Abreu, representante de Andrés Manuel López Obrador en Quintana Roo y futuro coordinador de dependencias federales en la entidad, se pronunció porque nunca más exista un Estado represor, a 50 años de la matanza de Tlatelolco.

Arturo Abreu, próximo coordinador de dependencias federales en Quintana Roo.

Al participar en el Mitin realizado en el Monumento a la Historia de Cancún, en homenaje a los caídos en la Matanza de Tlatelolco, en entrevista con LA VERDAD, afirmó que en próximo gobierno no se perdonarán los actos de corrupción, ni que tampoco se atente contra los ciudadanos y mucho menos habrá represión contra los estudiantes.

No a las desapariciones

Al conmemorarse el 50 aniversario de este movimiento estudiantil y el cuarto aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, recalcó que se tendrá un gobierno honesto, apegado a los que menos tienen y sobre todo justo.

Sobre el tema afirmó que se creará una Comisión del Verdad para investigar a fondo el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, puesto que este caso lo mismo que la de muchas otras desapariciones debe darse por cerrado. Por eso se impulsarán las investigaciones sin importar de quién se trate.

Expuso que el caso del Movimiento Estudiantil del 68, será la Procuraduría General de la República (PGR), descartó que se tenga una Fiscalía para para esclarecer el caso de 68 ya que es una caso con documentos y archivos que se dieron por perdidos.

Lucha permanente

Por su parte la profesora María Leticia Cauich Can, manifestó que existe todavía mucha injusticia en el país, por lo que no se debe dejar de luchar siempre en beneficio de la sociedad, al tiempo de externar que no fue en vano la lucha estudiantil.

Dijo que en el país existen muchos desaparecidos miles, lo mismo que ejecutados, todo por la complicidad de las mismas autoridades, por lo que se tiene que seguir en permanente demanda social para que no curran otras matanzas como las de Tlatelolco en 1968 y la de Ayotizinapa, Tlatlaya, etc.