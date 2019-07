No habrá liberaciones masivas de tortugas en Cancún hasta agosto| Notimex

Luego de que se difundiera, a través de las redes sociales, la supuesta liberación masiva de tortugas en Playa Chac Mool de Cancún, la dirección de Ecología y Desarrollo Urbano de Benito Juárez aclaró que no habrá liberaciones masivas hasta el mes de agosto.

María Guadalupe Alcántara Mas, titular de la dependencia, aseguró que las tortugas liberadas en los últimos días corresponden a nidos que eclosionan diariamente, pero han sido en menor proporción.

“Ayer no hubo ninguna liberación, no hubo ninguna liberación masiva, las tortugas no se guardan, lo que hacemos es que cuidamos y si algún nido de crías empiezan a salir, lo que hacemos es que nosotros las guardamos para liberarlas a las siete, ocho de la noche, ya que no haya luz y se puedan ir tranquilamente al mar”, dijo.

María Guadalupe Alcántara Mas, directora de Ecología y Desarrollo Urbano de Benito Juárez.

De acuerdo con la funcionaria, las liberaciones masivas se realizarán durante todo el mes de agosto, septiembre y parte de octubre, pues corresponden a los galápagos que anidaron durante mayo, junio y julio; es decir después de 60 días.

“Van a eclosionar muchísimas dentro de 15 días, todo agosto, septiembre y parte de octubre vamos a tener la liberaciones porque son las que vienen llegando de mayo, junio y julio y pasa el periodo de incubación y entonces están listas para salir y para irse al mar después de 60 días”, detalló la funcionaria.

Explicó que ningún hotelero está autorizado para realizar las liberaciones de tortugas que eclosionen en el perímetro de sus playas de manera independiente o lucren con la actividad, pues siempre deben dar aviso a las autoridades porque no pueden dejar ir a los animales sin la supervisión de un experto.

María Guadalupe Alcántara Mas aseguró que para que esto no pase, la dirección que ella dirige lleva un control de los nidos; es decir cuándo se crean para medir el tiempo de cuándo podrían eclosionar y ser liberadas las tortuguitas.

Si bien la directora de Ecología y Medio Ambiente de Benito Juárez agradeció el interés de la gente es querer ayudar a liberar a las tortugas, aseguró que la ayuda se necesita más en estos días, para las guardias que monta la dependencia durante la noche que es cuando los animales llegan a desovar y hay muy pocas personas para proteger y supervisar los nidos.

“El verdadero trabajo está ahorita en la temporada de desove, ahí por eso de las 10 y media de la noche en Playa Delfines, donde llegan las tortugas a desovar, hacen falta gente que vigile eso, el proceso porque no se les puede grabar, alumbrar y hay gente que lo hace. No solo se trata de liberarlas”, finalizó la funcionaria.