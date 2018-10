No habrá despidos en Quintana Roo, por supresión de unidades administrativas

En relación al acuerdo lo publicado en el Diario Oficial del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se suprimen las Unidades Administrativas denominadas Secretaría Particular, Secretaría Privada, Despacho del Gobernador, y Coordinación General del Gabinete, como órganos desconcentrados auxiliares de la Administración Pública Estatal, el Oficial Mayor de Gobierno, Manuel Alamilla Ceballos declaró que no habrá ningún movimiento de personal, que todo sigue igual, no se despedirá ni moverá a nadie.

Explicó que tan solo se trata de un movimiento de orden jurídico mediante el cual se dejarán de considerar como órganos desconcentrados. Indicó que por muchos años indebidamente se les consideró como órganos desconcentrados, y que ahora se está corrigiendo el error, que es un movimiento organizacional. Señaló que cada órgano tenía su propia unidad administrativa, y que ahora solo habrá una, la de la Oficina del Gobernador.

“Se trata de un cambio de situación legal únicamente, es un cambio organizacional a un status jurídico distinto, no pasa nada, no habrá despidos ni movimientos de personal, todo sigue igual para los trabajadores”, expresó.

Afirma el Oficial Mayor de Gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, que tan solo se trata de un movimiento de orden jurídico, que no pasa nada, no habrá despidos ni movimientos de personal, todo sigue igual para los trabajadores.