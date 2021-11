No habrá cuarta, ni quinta ola de contagios si todos nos ponemos las vacunas: Arturo Abreu

Arturo Emiliano Abreu Marín, delegado federal en Quintana Roo, pronóstico que en México se podrá evitar una cuarta ola de contagios por Covid-19, si todos acuden a vacunarse de los biológicos que se tienen concentrados dentro del Plan Nacional de Vacunación.

Aunque no desestimó los casos de alarma que existen en otros países con el incremento de contagios de Covid-19, dijo que para poder evitar que exista un número contagios en el país, es necesario que la población acuda a los módulos para la aplicación de su dosis anticovid y lo más importante, recalcó, obedecer cada uno de los protocolos de seguridad sanitaria.

El funcionario federal, observó que la cuarta ola de contagios por Covid-19 se está detonando en ciudades demasiado pobladas de Europa, además resaltó que los lugares de aquel continente cuentan con condiciones distintas a las que cuenta un estado como lo es Quintana Roo.

La cuarta ola de contagios provocados por Covid19 está estallando en ciudades europeas masificadas, también señaló que lugares de este continente tienen condiciones diferentes a las de un mismo estado como Quintana Roo

Aunque no descartó que haya posteriormente unas cifras que mayor número de contagios en la entidad, sin embargo al estar vacunadas las personas, se podrá evitar que existan hospitales llenos o número alarmantes en defunciones en el estado.

" No quiere decir que no haya Covid y que de repente alguien salga contagiado, aquí lo importante es estar vacunado, para que si te contagia del virus, no vayas a parar al hospital, para que te puedas curar en casa", puntualizó.