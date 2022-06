No habrá cambios en convocatoria para elegir dirigentes de Morena

El dirigente morenista Humberto Aldana Navarro, dejó en claro que la convocatoria para el cambio de dirigencia estatal a celebrarse en agosto próximo, ya no puede sufrir cambio alguno, porque el plazo para impugnarla ya feneció, sostuvo en respuesta a fundadores de Morena que aseguran hay línea para imponer directiva.

“El tema no está a discusión ni lo estará” , expuso Aldana Navarro a los fundadores del partido que se encuentran en rebelión y aseguran que temen se vaya a dar una imposición en el partido , “la convocatoria se queda como está, no hay firma ya de modificarle nada pues el tiempo para hacerlo ya venció”.

El pasado fin de semana, militantes de Morena convocaron a una reunión informativa en el Fraccionamiento Corales donde dieron a conocer su desconfianza por el proceso de cambio de directiva en el estado, en la que el militante fundador de Morena, Francisco Colín sostuvo que es el momento del cambio pero sin imposiciones.

A Francisco Colín Valdés y a, Marycruz Carrillo Orozco, les dejó en claro que Morena es un partido de todos, “el partido es de todos, no de unos cuantos, no de una sola persona”, tras sostener que existe confusión entre los morenistas porque la convocatoria no esta amañada, “más bien creo no la han leído bien”.