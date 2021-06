No generan confianza nuevos diputados federales al Observatorio Legislativo

El triunfo de los cuatro diputados federales de la alianza Juntos Haremos Historia, no genera confianza dentro del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, dónde ven con poca experiencia legislativa a Alberto Batún, así como a Anahí González, en tanto consideran que Juan Carrillo y Laura Fernández no tienen ni la menor idea de lo que es la 4T -cuarta transformación-.

Eduardo Galaviz Ibarra, integrante del grupo que pertenece a una Organización de la Sociedad Civil (OSC), indicó que de los cuatro legisladores federales recién electos…”dos de ellos tienen la camiseta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recién pintada, porque eran del Partido Verde, pero ni saben que es la 4T”, cuestionó.

LOs nuevos diputados federales, no generan confianza de poder realizar un buen proyecto legislativo

De hecho, los calificó -Juan Carrillo y Laura Fernández”, como una camada de políticos que estaban hasta hace apenas unos días en otro panorama político; en tanto que los otros dos -Alberto Batún y Anahí González-, , son morenistas de base pero su comportamiento dentro de los cuerpos colegiados en Cabildos no se ha visto con calidad”, definió.

Expuso que ninguno de los nuevos legisladores, pinta para apuntalar alguna parte de opinión o comisiones de trabajo a nivel federal, pero por otra parte reveló, no hay una fuente de comunicación y entendimiento entre las fuerzas productivas y los diputados lo que podría complicar la comunicación entre unos y otros.

“Habrá dificultades en el sentido de leyes que no irán acordes a las necesidades del Estado”, de ahí abundó, que no haya certidumbre ni certeza sobre el desempeño que van a realizar como legisladores; además de que no tienen asimilado cual es el trabajo del gobierno federal en turno y la 4T, lo que no anticipa que vayan a corresponder a buenas expectativas.

El representante del Observatorio Legislativo en la entidad, recordó que no ha habido buena experiencia con los actuales diputados federales que están por terminar su periodo, principalmente porque los resultados de los mismos no han sido del todo satisfactorios.

Antes de concluir, mencionó que seguramente el más golpeado en el escenario político que recién terminó en el país, es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al convertirse en el partido que perdió más gubernaturas; sobre todo porque muchos de sus militantes se fueron a Morena…”el PRI queda como un partido bisagra que será un aliado de Morena en alianzas futuras como lo hacen partidos bisagra como el PT y el PVEM”, concluyó.