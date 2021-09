No frenar en la promoción turística trae reactivación económica: Roberto Cintrón

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPM&IM), asegura que la reactivación económica no debe frenar se y para ello los empresarios hoteleros continúan con la promoción turística a través de los medios digitales.

Roberto Cintrón expone que la promoción que se realiza de manera virtual tiene una excelente efectividad

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la AHCPM&IM, dio a conocer esta mañana que a través de la campaña de promoción turística "We want YOU here!" (¡Te queremos aquí!), la cual tiene como objetivo que se sigan sumando cada vez más viajeros a los distintos destinos del Caribe Mexicano.

El líder hotelero, aseguró que los beneficios obtenidos en la campaña del año 2020 en su primera fase, generó más de 9 millones de impresiones visuales con los anuncios y 6 millones de usuarios de redes sociales alcanzados en el período de los meses de julio a agosto.

Roberto Cintrón, detalló sobre la importancia de la promoción turística del Caribe Mexicano, destacando la siguiente pronunciación: "Buscamos la sensación de libertad que nos da el viajar, queremos disfrutar del tiempo y vivir en el presente. Los viajeros buscan lugares que los sorprendan. Porque descubrir nos llena de vida".

#Come2MexicanCaribbean se consolida en su segunda fase para el año 2021, luego de los buenos resultados que se obtuvieron en el año anterior, incentivando a los viajeros a visitar los destinos del Caribe Mexicano.

En el contexto de participación, es muy importante resaltar que durante el proceso de confinamiento por la pandemia por Covid-19, y el desarrollo más crítico en la economía en la entidad y el país, fue cuando se puso en marcha esta campaña el año anterior, por lo que ahora para este año serán más de 230 empresas que estarán participando, entre las cuales destacan hoteles, parques temáticos entre algunos otros, aseguró Cintrón Gómez.

Finalmente, destacó lo importante de seguir con la promoción constante de los destinos turísticos de Quintana Roo.

"Tenemos que seguir generando confianza con todos los sectores turísticos a nivel mundial, para que a través de la promoción tengamos un mayor alcance con los que serán los siguientes visitantes a nuestros destinos del Caribe Mexicano", concluyó.





