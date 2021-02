No está preparado Quintana Roo para clases presenciales

La secretaria de Educación, Ana Isabel Vázquez, afirmó que Quintana Roo no está preparado para el retorno a clases presenciales, por lo que, tanto escuelas públicas como privadas lo harán hasta el Semáforo Epidemiológico en color verde.

A pesar de la presión que ha ejercido la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) dejó en claro que no se reanudarán las clases presenciales el lunes próximo.

Detalló que no existen condiciones para el retorno a las aulas y que, en el caso del Estado, tanto escuelas públicas como privadas lo harán hasta que el Semáforo Epidemiológico se encuentre en color verde.

Dijo que este tipo de decisiones se toman de manera coordinada entre autoridades de salud y educativas, tanto federales como estatales y que, hasta el momento, no hay ninguna indicación para el regreso a la actividad presencial en marzo.

Retorno delicado y complicado

Un dato que puso en relieve es que el retorno resultaría complicado y delicado porque todavía no existe una estrategia, ni la cultura social, que garantice que se mantendrán las medidas preventivas de sana distancia, menos entre los menores de edad.

No existe aún la cultura para mantener las medidas de prevención en los planteles educativos.

Isabel Vázquez abundó que en Quintana Roo no estamos listos para regresar a clases presenciales e insistió en que, en particular los menores, podrían ser foco de contagio porque no están preparados para asumir a cabalidad las medidas sanitarias preventivas.

Después de un año de no verse físicamente los alumnos y alumnas buscarán convivir más estrechamente. Serían conductas que se tendrían que restringir y hasta descartar.

Por cierto, los únicos que sí pueden retornar a la actividad son los Centros Comunitarios de Aprendizaje que se habilitan en las comunidades rurales y en la zona urbana para brindar asesorías a personas adultas, pero siempre y cuando cumplan con todos los protocolos sanitarios.