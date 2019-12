No es tiempo de elecciones; Yeidckol Polevnsky a Marybel Villegas

Marybel Villegas.

Yeidckol Polevnsky, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, estuvo en Cancún durante el informe de labores del diputado federal Jesús Pool donde se le preguntó sobre el caso de Marybel Villegas y sus aspiraciones a dirigir Palacio de Gobierno de Chetumal.

“Me voy con los diputados locales para platicar con ellos, nosotros tenemos diputados y diputadas que yo creo qe están haciendo un buen trabajo, lo que necesitamos es que todos tengan muy claro que si están en la bancada de Morena, tenemos una plataforma que se tiene que honrar”, dijo Yeidckol Polevnsky, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

Quizás te interese: Mi trabajo es para todos los quintanarroenses: Jesús Pool

Durante una entrevista a los medios de comunicación, la secretaría general envió un mensaje a todos aquellos diputados que siendo morenistas tienen visiones distintas, no es su espacio en Morena, les sentenció y descartó reunirse con los adelantados a las candidaturas a las gubernaturas, “andarán un poquito despistados, un poquito mareados. Nosotros les decimos que ahorita el momento es de trabajar”, refrendó.

Únete a nosotros en Instagram

Agregó que es en los calendarios electorales cuando sea momento de candidaturas, no antes, y reflexionó que hacer campañas anticipadas, solo habla muy mal. Durante su visita a Quintana Roo, la líder de los morenistas fue cuestionada sobre los actos anticipados de Maribel Villegas y sus aspiraciones por la gubernatura.

Lee más de Quintana Roo

“Deben andar un poco distraídos esos senadores o diputados o lo que sea, no es tiempo de elecciones y que no crean que porque se adelantan algo funciona, la decisión no se toma en el senado, ni en la cámara de diputados, nosotros hacemos encuestas, nosotros lo medimos por lo que la sociedad exige y nosotros queremos que la gente decida”, comentó.