En entrevista exclusiva para La Verdad Noticias con el padre Mario González, Vocero de la Diócesis de Cancún-Chetumal, dio a conocer que existen varios reportes y denuncias alertando sobre una supuesta banda de sujetos armados que se dedican a parar autobuses y coches en general, para presuntamente asaltarlos o en su caso secuestrarlos.

“Tenemos varios reportes y denuncias de ciudadanos que pasan por ese lugar y afirman que han sido levantados y se están llevando a la gente, están deteniendo los autobuses, gente armada de distintos grupos delictivos y eso es lo complicado. Estos sujetos armados repiten el mismo modus operandi”, dijo.

Recalcó que el atentado que sufrió el padre no fue un ataque directo hacia la iglesia católica, ni mucho menos hacia el sacerdote, aunque durante el tiroteo, tristemente una menor fue lesionada, es de mencionar que el padre y familias se dirigían a Tizimín, Yucatán para la peregrinación.

El padre y la menor, Ya están en casa

No es la primera vez que pistoleros detienen autobuses en el sur de Quintana Roo

“Gracias a Dios el padre y la menor ya están en casa, están bien, si hubo un intento de secuestro, los malhechores no sabían que era un sacerdote, sin embargo, no fue un atentado o un ataque directo hacia el padre, simplemente se confundieron y como iban en la madrugada, no se dieron cuenta”, enfatizó.

Es de mencionar que los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 25 de diciembre, “ahora le tocó al padre y a la comunidad Javier Rojo Gómez, pero pudiera tocarle a otros, que no tienen voz, que no tienen alguna presencia en la sociedad y que su testimonio pudiera quedar oculto”, subrayó.

Por último, señaló que el obispo está con la preocupación de que esto pueda repetirse en algún otro momento, ya que cualquiera que pase por esa zona puede ser víctima de la delincuencia. “Hacemos un llamado a las autoridades de que, así como han reforzado los operativos en Playas y centros turísticos por la temporada vacacional, también lo hagan aquí, que aquí también hallan ojos para apoyar a esta comunidad”, concluyó el padre Mario.

