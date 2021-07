Luego de que se hiciera viral la imagen sobre un aparente colmillo de perro y que el responsable de dicha foto afirmó que lo encontró dentro de su plato de barbacoa en un establecimiento que está sobre la avenida Lak'i, en la ciudad de Cancún, este día la dueña del establecimiento ‘El Güero’ demostró que vende carne de borrego y no de perro.

Detalló que la manera en que prepara la barbacoa es primero meter las cabezas en la olla y después todas las partes del animal, esto hace que, los huesos se deshagan como si fuera una galleta, es decir, “están bien cocido, las cabezas se desarman bien, borrego original, no engaño a la gente”, dijo.

32 años de experiencia haciendo barbacoa

“No es de perro, es diente de borrego”, aclara dueña de barbacoa ‘El Güero’

Señaló que lleva 32 años vendiendo y preparando barbacoa de borrego, además, agradeció a Dios porque ella empezó desde abajo y su esfuerzo, así como sus creencias, le impiden ser una persona mala y mucho menos que quiera vender carne que no sea de borrego.

“Inicié trabajando en gasolineras, limpiando cristales, vendiendo en un triciclo empanadas, Dios aquí me puso”, enfatizó.

Recalcó que no entiende porque la persona que publicó la foto con el “colmillo” lo hizo, pues lo único que hace es afectar, no solo a ella, sino a todas las mujeres y jóvenes estudiantes que trabajan con ella.

“Madres solteras, muchachos que estudian y pueden trabajar sábado y domingo, trato de ayudar a esas personas para que puedan salir adelante. Yo no soy como otros dicen, no me creo más que los demás, soy humilde, lavo trastes, torteo y también la hago de taquera, todo esto es para ayudar a la gente y para sacar adelante a mi familia”, manifestó.

No entiende porque la persona publicó la foto

“No es de perro, es diente de borrego”, aclara dueña de barbacoa ‘El Güero’

Por último, invitó al sujeto que hizo viral esta noticia de colmillo de perro que acuda de nuevo a su local para que ella le muestre que en realidad no es lo que él dico, sino es un diente de borrego, además, subrayó que en caso de que las autoridades quieran ir a su establecimiento para verificar la carne, ella está en toda disposición.

“Las autoridades pueden venir y en caso que tenga la culpa, lo acepto, acepto toda la responsabilidad”, concluyó.

Lee más notas en La Verdad Noticias.