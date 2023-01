No binario, una identidad poco entendida por todes

Luna —como ha pedido Carlos que le llamen— es menor de edad y afirma que se identifica como una mujer trans de género no binario.

Su historia personal vio la luz pública a fuerzas, cuando en la preparatoria a la que asiste le obligaron a salir del armario ante su familia y todo se complicó.

Con 15 años, Luna dice que maestros y directivos del Cbtis 111 de Cancún comenzaron a ejercer discriminación en su contra. No querían llamarle Luna y, en cambio, insistían en usar su nombre de pila. Tampoco le permitían maquillarse y, en general, nadie tenía ni el tacto ni el conocimiento para hablarle.

Cuando Luna quiso poner una queja ante Derechos Humanos por discriminación se dio cuenta que todo estaba empeorando. La escuela llamó a sus padres y, aunque la madre ya estaba enterada, el padre enfureció al saber la noticia y en su casa el ambiente se volvió hostil.

“Mi papá es una persona muy impulsiva. En la mesa directiva se estaba alterando y, por lo mismo comenté: si así se pone frente a ustedes, imagínense cómo se pondrá en casa cuando tenga absoluto control de la situación”, recuerda.

El padre le ha golpeado, dice, y no está de acuerdo en aceptarle como una mujer trans de género no binario.

“Mi papá de por sí es una persona agresiva y ha recurrido a golpes en diferentes ocasiones. Estuve hablando con él y me dijo: yo no voy a aceptar lo que eres, tú eres un hombre, seguirás siendo un hombre, y según las reglas de Dios seguirás siendo un hombre”.

El padre tampoco quiere nada que tenga que ver con la comunidad LGBT+ en su casa.

Decisión personal

Hombre, mujer, trans y no binario, una mezcla de conceptos que podría confundir a cualquiera, pero no a Miguel Ángel Dzib Miss, activista pro derechos humanos de la comunidad LGBT+, quien afirma que el abanico de identidades es muy amplio.

“Una persona no binaria es alguien que se encuentra en algún lugar entre los dos extremos del binarismo, esto quiere decir que no necesariamente se identifica con el género masculino o femenino, rompiendo con los estereotipos de género que la sociedad marca. Entonces, el ser no binario, es algo que se ajusta a ti, a tu libertad sexual, a tu libertad de identidad”, dice.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), hay varios conceptos que deben ser comprendidos porque son distintos entre sí, pues cada persona tiene su propia combinación que da origen a su ser. Estos son: orientación sexual, expresión de género, características sexuales e identidad de género.

Orientación sexual

Es la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

Y aquí se abre otro abanico de conceptos, pues la orientación sexual puede dividirse en: asexual, bisexual, heterosexual, homosexual o pansexual.

Expresión de género

Es la manifestación del género de la persona. Constituye las expresiones del género que vive cada persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido. Y aquí confluyen varias características como la forma de hablar, los manerismos, el modo de vestir, el comportamiento o las modificaciones corporales.

Características sexuales

Se refiere a las características físicas o biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas de una persona, que incluyen características innatas, tales como los órganos sexuales y genitales y/o estructuras cromosómicas y hormonales, así como características secundarias, tales como la masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o mamas.

Estas características son las responsables de hacer ver a una persona femenina, masculina o intersexual, es decir, de ambos géneros.

Identidad de género

Es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer y podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal, a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Hay personas que se identifican como mujer u hombre o como mujer trans, hombre trans o “queer”. Estos últimos no se identifican con el binarismo de género.

Aquí surge el término “no binario”, que se ha escuchado más en los últimos años. En México, por ejemplo, la artista Flor Amargo se define como tal, mientras en el mundo del espectáculo internacional Elliot Page, Ezra Miller, Demi Lovato y Sam Smith se han reconocido con esa identidad de género.

Adolescentes son libres de elegir

Comenzó su proceso de transición en el momento en el que se mostró en público.

Para Luna, que comenzó su proceso de transición en el momento en el que se mostró en público, su experiencia en la escuela no ha sido la deseada, pues varios de sus derechos sexuales fueron violados y, uno de ellos, fue el derecho a la identidad sexual.

La Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, del Gobierno de México, establece que estos son una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la sexualidad y “son el pilar de los diversos valores que se enseñan en la infancia, adolescencia, juventud o en la vida adulta, como es el respeto, la libertad, la empatía, la igualdad o la autonomía”.

Además, el conocimiento de los derechos implica que las personas puedan exigir su efectividad a las instituciones, algo que a Luna no se le permitió en su escuela.

Lo que ha faltado a maestros y directivos del Cbtis 111 es adentrarse en el tema y conocer, al menos, la lista de derechos que estaban violentando al negarse a reconocer a Luna como lo había pedido: una mujer trans de género no binario.

Entre sus derechos están decidir sobre su cuerpo y sexualidad, manifestar sus afectos públicamente, vivir libre de violencia y discriminación y, sobre todo, respetar su privacidad e intimidad.

¿Cómo convivir con personas no binarias?

No tienes por qué entender si alguien es no binario. Sólo respeta.

Pregúntale con qué pronombre quisiera que le llames.

No hagas suposiciones sobre el género de una persona.

Aboga por políticas amigables no binarias en la escuela o el trabajo.

Derecho sexuales para adolescentes y jóvenes

Decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad

Ejercer y disfrutar mi sexualidad

Manifestar mis afectos públicamente

Decidir con quien o quienes me relaciono

Respeto a mi privacidad e intimidad

Vivir libre de violencia

Decidir sobre mi vida reproductiva

Igualdad

Vivir libre de discriminación

Información sobre sexualidad

Educación integral en sexualidad

Servicios de salud sexual y reproductiva

Identidad sexual

Participación en políticas públicas sobre sexualidad

¿Qué es ser no binario?

El mundo está acostumbrado a dos géneros: masculino y femenino. Pero hay personas que no se identifican con ninguno, así que transitan en un nivel periférico y prefieren que no se dirijan a ellas con los pronombres "él", "ella", sino con "ellos", "ellas" o "elle".



"Mi opinión es que cada uno sea libre de sentirse o elegir quién quiera ser, ya sea definido o no". Julia, 21 años

"Cada quien está en su derecho de elegir cómo identificarse y más que nada tener respeto por las personas que se identifican no binarias". Natalia, 20 años

"Todos somos iguales, creo en una igualdad de género y también creo en la libertad de expresión y si tú te sientes cómodo con algún término o idea está perfecto para mí". Fernando, 32 años

"Yo por mi parte no tengo ningún problema porque es muy respetable en estos tiempos y yo creo que hay que respetar la diversidad y la individualidad de cada persona". Ingrid, 37 años

