No a las campañas quirúrgicas patito en Quintana Roo; Joaquín Lozano

En Rueda de prensa el Presidente de la Fundación “Dame un poco de luz”, Joaquín Lozano Guash, pidió a las fundaciones que realizan campañas quirúrgicas en el estado contar con la infraestructura necesaria para realizar estas acciones de salud y no hacer a un lado a los pacientes.

El también director de la clínica de ojos, mencionó que las jornadas no deben ser “patitos”, así como las fundaciones no deben permitir estas acciones que ponen en riesgo la salud y la vida de los pacientes.

Estas declaraciones las realizó luego que la fundación “ganas de ayudar”, y la clínica Opta Visión, operaran a 30 pacientes con problemas oftálmicos y no les diera seguimiento a sus tratamientos. Luego que el médico que los operó no se hiciera responsable del seguimiento y evaluación de estas personas.

“Es un problema de diagnostico, el diagnostico no es tan rápido, los pacientes no se operaron con un diagnostico muy evaluado y no tuvieron los resultados que esperaban y luego no tiene el seguimiento porque quieren ver a su medico y este no los recibe”, comentó.