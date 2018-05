No ‘PROSPERA’n familias en Quintana Roo por el borgismo

Cifras del Programa de Inclusión Social “Prospera” durante la administración del ex mandatario Roberto Borge Angulo se habrían utilizado a miles de “fantasmas” para saquear gran parte de los 3 mil 404 millones de pesos que este programa ha ejercido en Quintana Roo en los últimos años.

Según el informe de Prospera a nivel nacional, en los últimos cuatro años 24 mil 547 familias han sido dadas de baja del padrón por presentar serias inconsistencias por lo que fueron dadas de baja.

Con esta acción se dañó o privó a igual número de familias - 24 mil 547- quintanarroenses para acceder a estos apoyo federales por el simple hecho de que funcionarios hicieron trampa o los utilizaron para saquear los recursos.

Las causas detectadas fueron: cambio de domicilio, duplicidad de familia, no asistir al servicio médico en los últimos 4 meses, defunción del único integrante de la familia, la familia no cumple con los criterios demográficos, no fueron localizados para notificarles sus inscripción, no fueron localizados en el domicilio, entre otras irregularidades, fue por la que fueron dadas de baja del padrón.

Cabe resaltar que hace casi un año renunció al cargo de la Sedesol la hoy candidata al Senado por Morena-PT y ex funcionaria borgista, Marybel Villegas.

Castigan la pobreza

Efectivamente, de acuerdo a cifras oficiales, 24 mil 547 familias quintanarroenses fueron sacrificadas del padrón de beneficiarios del programa de inclusión social federal PROSPERA entre los años 2014 y 2017; de estas 3 mil 790 fueron en los municipios más pobres o indígenas de la entidad: Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

Aun cuando la dependencia no da a conocer el número de familias que actualmente gozan de este beneficio, señala que el tiempo referido se han ejercido 3 mil 404 millones de pesos en Quintana Roo para el citado programa.

Cifras en tela de juicio

Documentos obtenidos de la Unidad de Transparencia de la dependencia dan cuenta de ello y en donde sobresale que lejos de incluirse a familias que realmente necesitan los recursos, se inscribieron a “fantasmas”, lo que deja entrever turbios manejos en dicho padrón.

Como ejemplo está el caso de Cozumel, donde dan de baja a 152 cabezas de familia con sus respectivos miembros por el hecho de tener “cuatro meses continuos sin asistir a salud”, lo mismo sucedió en Felipe Carrillo Puerto donde también dejaron fuera a 183, en dicho municipio a 168 también se les deja fuera por “la familia no cumple con los criterios demográficos para transitar al EDA”.

Pero donde más sorprendente es la baja de 1550 familias del municipio de Benito Juárez, por el concepto de “cambio a localidad sin cobertura o sin servicios de salud” y en Othón P. Blanco donde también a 540 se les sacó por el concepto “la familia no cumple con los criterios demográficos para transitar al EDA”. El hecho que dichas familias dejaron de percibir de dos mil a seis mil pesos al mes de acuerdo al número de miembros.

Millonarios recursos

Es así que de 2014 a 2017, durante ese lapso más de 24 mil 500 familias dejaron de percibir grandes recursos.

En el caso de Cozumel en 2014 primero no fueron repartidos 28 millones 295 mil 937 pesos, en 2015, 23 millones 874 mil 130 pesos, en 2016, 27 millones 14 mil 678 pesos; nada más por poner un ejemplo.

Cabe resaltar que a finales del año pasado asumió el cargo como delegada de Prospera, Krizia Dorantes Magaña, quien fuera la representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Instituto Nacional Electoral (INE), su designación como funcionaria federal la hizo Paula Hernández Olmos, coordinadora nacional de este programa federal de ayuda social.

Manejos turbios

Cabe resaltar que el mes pasado cabezas de familia denunciaron que en la sucursal de Bansefi se les manipulaba o defraudaba como beneficiarios de este programa. El cajero automático solo daba el recibo de dinero retirado pero no el monto en billetes, ni los directivos de este banco ni tampoco los del programa Prospera en Cancún, quisieron hablar.