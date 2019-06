Niños seguirán vistiendo uniformes de acuerdo a su género en Q.Roo: Subsecretario de Educación

Tras el anuncio de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, del nuevo “uniforme neutro” en donde los niños ya podrán utilizar falda y niñas pantalón para asistir a la escuela, hoy en exclusiva para LA VERDAD, Carlos Gorocica Moreno, Subsecretario de Educación en la zona norte de Q.Roo, desmintió las falsas noticas de que puede llegar este modelo al estado.

Dijo que con respecto a la iniciativa que se presentó en la CDMX, tuvo la aprobación de la Secretaria de Educación Pública y de las autoridades de ese estado, sin embargo afirmó que no es una ley general y que por ello no tiene que ser así en las demás entidades federativas.

“Aquí sería muy opcional por parte del gobierno del estado de tomar esa ley para aplicarla, de hecho no tenemos información al respecto y no hay alguna indicación para empezar a trabajar en ello; además nos queda claro que esa iniciativa está en la cancha de la Ciudad de México”.

Señaló que en Quintana Roo no han planteado este “uniforme neutro” y mucho menos lo tienen como proyecto, aunque recalcó que son respetuosos como entidad federativa, como servicios educativos y Secretaria de Educación de lo que decidan en otros estados.

Mencionó que no es un tema que los atañe en estos momentos, además de que no tienen algún antecedente, ni presiones, ni nada que este asunto sea relevante para Quintan Roo, aunque reafirmó que no por ello quiere decir que no respetan la equidad de género.

“Lo vemos con los padres de familia, muchos sorprendidos y otros en desacuerdo, pero nosotros ni tenemos peticiones a favor ni tenemos peticiones en contra con respecto a este uniforme; si los chicos pueden usar ahora faldas y ñas chicas pantalón para ir a la escuela, no es un tema que tenemos en la mesa, pero si nos toca observar y ver qué pasa”, concluyó.