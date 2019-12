Niños desesperados y tristes buscan a su pequeña Nala en Cancún

Niños buscan desesperados y tristes buscan a su pequeña Nala en Cancún

Las mascotas forman parte del hogar, se convierten en un integrante más de las familias, motivo por el cual cuando se llegan a extraviar se genera ese sentimiento indescriptible de tristeza sobre todo para los niños, quienes generan un sentimiento de cariño muy fuerte. Esta situación la están viviendo actualmente dos pequeños de Cancún que actualmente no sabe dónde está su perrita llamada Nala, las cual llevan varios días buscándola desesperados con sus padres.

Derivado de lo anterior, la familia de Nala solicitó el apoyo de los cibernautas para localizar pronto a su perro de raza Yorki, color café, misma que se perdió en la Región 96, aunque los afectados no descartan la posibilidad de un robo, esto al destacar que su can no era agresiva.

Dos niños tristes y desesperados buscan a su perrita en Cancún y pidieron ayuda en las redes

En esta publicación los padres de la pequeña señalaron que Nala es la mejor amiga de sus hijos y desde su desaparición, los pequeños no pueden dormir bien, además de ponerse a llorar pidiendo el regreso de su perra.

Para encontrar en el menor tiempo posible a su mascota, estos preocupados dueños pidieron el apoyo de los cibernautas solicitándoles cualquier tipo de información sobre donde puede estar su perrita o informales en caso de verlo en algún grupo de Facebook relacionado con la venta de animales.

“Gracias x aceptarme en el grupo, aun no aparece mi NALA Y ESTAMOS MUY TRISTES mis pekes la extrañan igual ke sus bebés si alguien la ve les suplico me avisen... ��������. Porfavor les pido ayuda mi perrita se salio esta mañana en la Reg. 96 Es una Yorki.. Y se llama NALA, porfavor si la ven les agradecería infinitamente ����”, refiere la publicación de la preocupada familia.

Las manifestaciones de apoyo en las redes sociales por parte de los usuarios fueron inmediatas y la gran mayoría le envió un fuerte abrazo a los pequeños niños.

