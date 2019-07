Niño prodigio de Cancún pasó de la secundaria a la UNAM

Con tan solo 14 años de edad el niño prodigio esta a unos días de iniciar lo que será una grata experiencia a lo largo de su vida, ya que la Universidad Nacional Autónoma de México lo espera para estudiar la licenciatura en ciencia de la tierra en la ENES Mérida.

Con un IQ de 146, Benjamín Abraham Maldonado en entrevista a La Verdad explicó que decidió abandonar sus estudios en la secundaria para presentar exámenes avanzados y demostrar que cuando uno puede y quiere superarse lo demuestra y así fue como paso de ser un niño de secundaria a un joven que fue aceptado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“A los 13 años empecé la preparatoria abierta en un aproximado de 12 meses lo concluí, me quise probar para entrar a la UNAM y el 9 de Junio presente mi examen esperando que pudiera quedar, es un sueño que quiero cumplir el pasado 10 de Julio me dieron resultados del Politécnico porque también me probé para el politécnico y el 12 de Julio me dieron resultados para la UNAM en ambos quede”, reconoció.