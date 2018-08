Ningún abuso sexual en Cancún por religiosos, aseguró Rector Catedral

El Rector de la Catedral de Cancún, Luis Octavio Cortés, acusó que medios de comunicación poco profesionales no dan derecho de réplica o cuando menos difunden la versión de las autoridades eclesiásticas, ello luego de que se difundió que un supuesto “monaguillo”, abuso sexualmente a otro.

Incluso dijo, por lo que se narra eso sucedió en una casa particular, no en la Iglesia del Sagrado Corazón, enclavada en una región sumamente habitada de Cancún. “Aquí pruebas”. Asimismo precisó: “si tú vas a denunciar a alguien vas y metes una demanda en lo que subió (en las redes), no hay una demanda. El documento oficial que ponen ahí es una conciliación en un juzgado cívico”.

Rector de la Catedral de Cancún, Luis Octavio Cortés

Añadió que primero convocan a una rueda de prensa y no se presentó la persona que hizo la invitación. No se presentó. “Vino otro medio, aquí conmigo, le di mi declaración. No dijo nada de lo que yo le dije. Nada. No dijo nada. Nosotros mandamos un mensaje, si hubo algo que caiga la ley”, recalcó.

El acusado no es sacerdote

En entrevista después de la homilía dominical en la Catedral de Cancún, expuso que “esta persona que señalan no es sacerdote, no es ministro de culto, no es acólito, es un monaguillo, hasta donde tengo entendido no sucedió en el recinto de la iglesia, sucedió en una casa, entonces si sucedió en una casa porqué están embarrando a la iglesia”, reiteró.

Tengo la impresión de que alguien quiere ensuciar, quiere manchar y que feo de esta manera. Si pasó algo es bien fácil, va y lo demanda, pero una denuncia oficial, con las pruebas, el texto que mandaron es grotesco, raya en lo vulgar, a mi manera de ver las cosas, si esta persona quiere venir están las puertas abiertas”, expuso.

Dijo que le parecía curioso “desde mayo y estamos en agosto y dice que no la reciben, si algo sucede todo mundo sucede que si no los atiende el Obispo Pedro Pablo Elizondo, yo los atiendo, de verdad, creo queda muy claro. Ahora si es algo tan grave, el Obispo tiene una agenda, tiene que estar saliendo, haciendo sus visitas, etc., pero por eso yo hago pie aquí”, expuso.

Alarmado agregó: “si es algo tan grave, tan urgente los invito a que vengan y platiquemos y conciliemos. Si es cierto que se aplique la ley y si no es cierto que le pida perdón”, finalizó.