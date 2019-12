Niña triste busca desesperada en Cancún a su perro Critzus

Las mascotas forman parte del hogar, se convierten en un integrante más de las familias, motivo por el cual cuando se llegan a extraviar se genera ese sentimiento indescriptible de tristeza. Esta situación la está viviendo actualmente una pequeña niña de Cancún que actualmente no sabe dónde está su perro llamado Critzus y lleva varios días buscándolo desesperada con sus padres.

Derivado de lo anterior, la familia de Critzus solicitó el apoyo de los cibernautas para localizar pronto a su perro de raza pitbull, color café, el cual se perdió en la Región 95, en Cancún, aunque los afectados no descartan la posibilidad de un robo, esto al destacar que su can no era agresivo.

En esta publicación los padres de la pequeña señalaron que Critzus es el mejor amigo de su hija y desde su desaparición, la pequeña no puede dormir bien, además de ponerse a llorar pidiendo el regreso de su perro.

Para encontrar en el menor tiempo posible a su mascota, estos preocupados dueños ofrecieron una recompensa económica para quien les proporcione algún dato sobre donde puede estar o informales en caso de verlo en algún grupo de Facebook relacionado con la venta de animales.

“Se buscaaa!! Se perdió aproximadamente hace una hora, en la region 95 , se llama Critzus , probablemente alguien se lo llevo ya que es un perro nada agresivo , es el consentido de la casa , su mejor amigo de mi esposo y de mi hija���� de favor les pido que me ayuden compartiendo o si alguien lo vio o sabe dónde está favor mandarme inbox o comunicarse al 9984771759 ofrecemos RECOMPENSA!!, tiene una cicatriz en su nariz , en un codo , y en medio de la panza”, (sic).

Las manifestaciones de apoyo en las redes sociales por parte de los usuarios fueron inmediatas y la gran mayoría le envió un fuerte abrazo a la triste niña.

