Niegan prueba Covid a derechohabiente del IMSS de Cancún

Acusan a la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cancún por su actuar negligente ante la solicitud de pruebas Covid a sus derechohabientes.

Una usuaria de Twitter denunció a través de la red social que el lunes 13 de junio, se realizó la prueba Covid y salió negativa, sin embargo argumenta que el día de hoy viernes 17 de junio volvió a acudir a la clínica 16 del IMSS, sobre la avenida Nichupté para hacerce la prueba, puesto que los síntomas son más fuertes y además tiene un familiar con Covid-19.

En un primer tweet, la usuaria mgiulianapazp exhibe un video donde describe que se encuentra en la clínica 16 del IMSS, donde acusa que el personal elige de forma aleatoria a quienes si se les estaría aplicando la prueba.

IMSS no detectó Covid de paciente

Personal del IMSS elige de forma aleatoria a quienes si se les estaría aplicando la prueba Covid

"@Tu_IMSS @CancunSOS @VivoEnCancun @CarlosJoaquin Aquí en el IMSS 16 Zona de prueba COVID sin distancia y el personal eligiendo a quién les hacen la prueba. Varios vinimos el lunes, a unos si y a otros no. Como les dé la gana."

Posteriormente, escribió que le negaron hacerse la prueba porque ya el pasado lunes se le había aplicado "Yo estoy en el IMSS y se niegan a hacerme la prueba porque el lunes salio negativa. IMSS Cancún", describe.

Dijo en otro tweet "Ya me están sacando de la unidad sin hacerme la prueba. Serán responsables si estoy positiva. Me siento ahogada, tengo un hijo positivo en casa y dudan de hacerme la prueba? Irresponsables ...esto es negligencia médica. No hagan campañas falsas".

Ante esto, el IMSS respondió a su queja que pronto sería atendida, "Buenos días, para el Instituto Mexicano del Seguro Social es muy importante su petición, en breve nos comunicaremos con usted."

A lo que respondió la quejosa "Aquí comuníquense con el personal que niega un derecho. Si estoy positiva seré contagio potencial y uds normal. Una señora que estuvo conmigo si se la volvieron a hacer".

Ante el aumento precipitado de contagios de coronavirus entre la población en Cancún, las clínicas también han sido tomadas por sorpresa (bajaron la guardia) lo que hoy desencadena en diversas inconformidades por parte de la población quien requiere de la atención de los servicios médicos relacionados al Covid-19.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.