Niegan arena del Canal de Zaragoza para Costa Maya

Aunque lo ha solicitado el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el Secretario Estatal de Obras Públicas (SEOP), William Conrado Alarcón, aseguró que la arena resultante del dragado del Canal de Zaragoza no se enviará a la Costa Maya.

La intención de aprovechar los millones de metros cúbicos de arena tuvo que ser desechada debido a que su traslado no fue considerado dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Federación.

Como se sabe, el dragado del Canal de Zaragoza forma parte de un proyecto que permitirá el ingreso de embarcaciones de gran calado a la Bahía de Chetumal.

El Ayuntamiento de Othón P Blanco pretendía la arena para la recuperación de playas en Mahahual e Xcalak, que han sido afectadas por la limpieza de sargazo y la erosión natural.

William Conrado explicó que la MIA no contempló el traslado de arena y a fin de no modificar el documento ni causar un posible retraso a los trabajos de dragado, se decidió no insistir en su utilización para fines ajenos al proyecto de dragado.

Incluso, el titular de la SEOP indicó que el Gobierno de Quintana Roo pretendía utilizar la arena para el relleno y ampliación del boulevard de Chetumal, así como la creación de al menos cinco playas artificiales más en la misma capital.

Sin embargo, el material que se extraiga del dragado sólo podrá ser utilizada en las inmediaciones del propio Canal de Zaragoza y enfocado a la construcción de ‘tarquinas’ o represas de contención.

Además, según refirió Secretario de Obras Públicas, el traslado de esa arena hacia cualquier punto de Chetumal o la Costa Maya para su aprovechamiento, es más costoso que adquirir el material necesario que se requiere para las obras que se proyectan realizar en 2020.