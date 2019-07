Niegan Mayas que peleas de gallos y corridas de toros formen parte de su cultura| Cuarto Oscuro

Mandatarios y dignatarios mayas negaron que las corridas de toros y peleas de gallos formen parte de su cultura, luego de que el diputado Eduardo Martínez Arcila utilizara dichas afirmaciones para echar atrás la ley aprobada desde el pasado 26 de junio de 2019.

Por ello, a través de un documento enviado al congreso y firmado por las organizaciones, Opus Magnum México y Colegio Número Uno de Médicos Veterinarios de QRoo, solicitaron a los diputados realizar un foro ciudadano para debatir la postura del sector social y las consecuencias sociales que podrían representar las modificaciones a la Ley de Protección y Bienestar Animal.

De acuerdo con Flor Tapia Pastrana, presidenta de Opus Magnum México, el diputado Eduardo Martínez Arcila sirve solamente a una minoría que no representar al estado, ni los valores de la sociedad.

“Es una vergüenza lo que el presidente está haciendo porque a final de cuentas está sirviendo a una minoría que no representa al estado, que no representa los valores que la sociedad manda de tener una sociedad libre de violencia”, señaló Tapia Pastrana.

El documento fue presentado en las oficinas de representación del Congreso del Estado en la ciudad de Cancún.

Otro punto que fue utilizado por el también presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado para modificar la mencionada Ley, fueron las fuentes de empleo que se perderían en caso de prohibir las corridas de toros y peleas de gallos.

Sin embargo, Flor Tapia también se posicionó al respecto y aseguró que dichas fuentes de empleo no son comprobables, debido a que los empresarios dedicados a la organización de corridas de toros operan en la ilegalidad.

“Nosotros estamos pugnando por el derecho de los animales a no ser torturados y masacrados por divertimento y esta gente habla de que se pierden fuentes de trabajo, lo cual obviamente no pueden comprobar porque no tienen recibos de nómina, no pagan impuestos y obviamente esto está directamente ligado a la delincuencia organizada”, añadió.

Actualmente existen 25 ruedos para la realización de peleas de gallos y corridas de toro en el estado de Quintana Roo, manifestó Jorge Arturo Dzul León, presidente del Colegio Número Uno de Médicos Veterinarios de QRoo.

De acuerdo con el activista, 13 son de galleros y 12 son placetas para las corridas de toros, detalló.