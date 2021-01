Niega obispo sanciones a iglesias por casos de Covid-19

El obispo de la diócesis Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, aclaró que no existen sanciones o multas contra las iglesias católicas por violar, o no respetar los protocolos contra el Covid-19 establecidos en el semáforo epidemiológico de Quintana Roo.

Fue después de la misa del mediodía cuando el obispo de la diócesis Cancún-Chetumal, comentó en reunión con medios de comunicación en la catedral que se encuentra en el ombligo verde de Cancún, que para la iglesia católica no hay ningún problema a la fecha ya que se han respetado estrictamente el aforo permitido en el semáforo epidemiológico desde que se mantuvo en color naranja, y eso se debe a que y la gente tiene miedo de poderse contagiar y toma sus precauciones a la hora de asistir a las misas en las iglesias del estado.

Asegura el obispo que no hay contagios de Covid-19 en iglesias del estado

Diócesis Cancún-Chetumal sin sanciones por Covid-19

Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, dijo a medios de comunicación como La Verdad Noticias, que desde que se paso al semáforo amarillo desde hace más de 5 meses, las iglesias no han llegado al 60% de aforo se han mantenido al 50% porque la gente se sigue cuidando mucho y se han respetado todos los protocolos de sanitización contra el Covid-19, desde los tapetes, el gel, cubrebocas, así como la sana distancia dejando espacios entre una persona y otra.

El obispo de la diócesis Cancún-Chetumal, declaró que en las festividades decembrinas algunas iglesias permiten que las familias estuvieran juntas por las celebraciones religiosas manteniendo la distancia correspondiente y desde el año pasado no se ha reportado ni un caso de contagios en las iglesias de Quintana Roo.

Diócesis Cancún-Chetumal descarta sanciones a iglesias por Covid-19

El líder católico de Quintana Roo, agregó que a diferencia de otros lugares a los que se les ha permitido abrir mientras el semáforo marca la no apertura como las discos que hay clandestinas y que son un fuerte riesgo de contagios por no respetar los protocolos contra el Covid-19, en las iglesias no hay contagios y se respeta lo establecidos en el semáforo epidemiológico del estado.