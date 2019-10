1 /3 Nido de ratas la Delegación del ISSSTE Nido de ratas la Delegación del ISSSTE Nido de ratas la Delegación del ISSSTE

Además de la crisis médica, trabajadores de la delegación estatal del ISSSTE denunciaron que en sus oficinas proliferan las ratas debido a que no se han realizado trabajos de fumigación ni mantenimiento de instalaciones.

Los burócratas, cuya sede laboral se encuentra ubicado en la confluencia de la calle 5 de Mayo con Andador 22 de Enero, afirmaron que la presencia de los roedores, además de sus heces fecales, genera pestilencia y un riesgo infeccioso.

Hay que destacar que el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (FSTSGE), Roberto Poot Vázquez, afirmó que el ISSSTE enfrenta una crisis porque en la clínica de Chetumal no realizan cirugías ni autorizan traslados de pacientes a la clínica regional de Mérida.

Destacó que, al menos, 200 burócratas han patentizado su preocupación porque no existe ninguna autoridad que pueda autorizar que reciban atención médica.

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (FSTSGE) afirmó que el personal médico actualmente se encuentra rebasado y no han nombrado a quien se hará responsable de la delegación.

“No hay operaciones, no hay medicamentos, no hay doctores, no hay atención y no hay quien resuelva, estamos en una crisis de salud”, dijo.

Este miércoles, empleados de la Delegación del ISSSTE dieron a conocer la presencia de las ratas e incluso, con fotografías, evidenciaron que se han dedicado a cazarlas.

“En todas las oficinas hay estas ratas y ratones, ni comer se puede por el olor fétido que se respira, incluso hasta en la Delegación donde despacha la encargada del ISSSTE en Chetumal”, denunció en entrevista de manera anónima un trabajador.

Los empleados del organismo solicitaron que se realicen labores urgentes de fumigación, ya que está en riesgo su salud.