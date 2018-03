JOSSY ZAMORA / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- ¡Ni uno más! Darán 9 años de prisión a quienes maten Cocodrilos La ambición del hombre no tiene límites y sigue siendo uno de los depredadores de la naturaleza, de la cual también vive. Ejemplo de ello fue el caso de la muerte de cocodrilos el fin de semana pasado, cuando 3 cazadores furtivos ataron a dos y dieron muerte a uno que destazaron. Esto fue en el en el km 9.5 junto a la laguna Nichupté en el corazón turístico de Benito Juárez. Al respecto, la directora de Ecología del gobierno municipal, Jeannina Medrano, informó en entrevista con La Verdad que “estos sujetos podrían tener al menos 9 años de prisión tras masacrar a un animal protegido por la ley”. Según los reportes policiales se encontraban bajo la influencia de estupefacientes, además afirmaron que uno de los acusados se encontraba encima del reptil mientras éste estaba amarrado al muelle poniendo también en peligro su vida. Cabe destacar que constantemente , se reciben reportes de personas violentando esta especie para vender su carne y su piel. La ciudadanía cada vez se involucra más en el cuidado y las autoridades hacen el llamado para que los cancunenses sigan reportando a personas que atentan contra nuestras especies endémicas. “Los cocodrilos tienen su hábitat en la laguna, nosotros somos los invadores, por eso pido a la ciudadanía a no alimentarlos porque ellos no están acostumbrados a la presencia humana”.

