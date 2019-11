Ni una más: el feminicidio en Quintana Roo

Feminicidios: El reportaje que impactó Cancún por su cruda realidad

El término expone un tipo de violencia, donde la condición de mujer es la principal causa de un homicidio, es el ataque deliberado a una mujer por el simple hecho de serlo.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se define de la siguiente manera: “El feminicidio se entiende como un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres, es decir, es el asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres”.

Y las leyes mexicanas lo definen de la siguiente manera: Artículo 325.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Casos que sacudieron Cancún

Caso Karen Carrasco:

En particular este caso fue primordial ya que expuso de manera nacional el fracaso en materia de seguridad del gobierno de Roberto Borge Angulo, hoy en prisión, la joven desapareció el 26 de octubre y fue al día siguiente que encontraron el cuerpo de la Karen, quien solo tenía 19 años de edad y era estudiante de turismo en la Universidad del Caribe.

El caso conmocionó a la sociedad cancunense que se solidarizó con la familia y convocaron a una de las mayores marchas que exigieron seguridad para las mujeres con el lema #NiUnaMenos el hecho llegó a las noticias nacionales a pesar del intento de las autoridades estatales de 2015 por ocultar el hecho.

Actualmente el área verde donde fue encontrada Karen ha sido desmontada para construcción.

Caso Elsy Sánchez Pisté:

La maestra de zumba, fue asesinada en su propio domicilio a unos días de eventos similares, entre ellos el caso de Karen, a dos kilómetros del lugar, el hecho ocurrió en el fraccionamiento Paseos Kabah, el cuerpo fue descubierto por sus alumnas de la clase de baile y notificado a las autoridades.

Según la información que se dio, fue una pareja sentimental de ella quien perpetuó el feminicidio debido a celos pues al parecer ella se regresaría a su ciudad natal.

La familia, amigos y conocidos le hicieron un homenaje masivo con una emotiva clase de baile en donde la recordaron y exigieron justicia y seguridad para las mujeres.

Caso Rebeca Rivera Neri:

En particular este caso impactó por la violencia con la que se perpetró el delito, fue golpeada hasta morir, el asesino de esta joven casi le destrozó el rostro a golpes, esto en el entonces nuevo fraccionamiento Paseos Del Mar, que antes de este evento se llamó Puertas del Mar.

Caso Paloma Balam Poot:

Fue asesinada en su domicilio por su pareja sentimental, quien era un oficial de la Secretaria Municipal de Seguridad Pública, recibió 17 puñaladas en todo el cuerpo y el asesino trató de limpiar las evidencias y se dio a la fuga momentáneamente.

Caso Ruth:

Este caso conmocionó a los cancunenses ya que Ruth de tan solo 7 años, fue abusada sexualmente antes de ser asesinada por su propio padre en el 2015.

Caso Amairani:

Uno de los casos más recientes fue el sucedido hace un mes a una joven de 16 años a unos metros de su casa, la joven fue agredida, violentada y violada para después ser estrangulada, esto después de asistir a un partido de futbol. El suceso indignó a la población y en medio de lluvias se realizó una manifestación para exigir justicia por Amairani, quien murió al parecer víctima de dos atacantes.

El Google Maps de Feminicidios en Quintana Roo

Según el portal feminicidiosmx.crowdmap.com con base en la información publicados en los medios de comunicación y con un sustento en la plataforma de Google maps, obtuvimos cifras del estado respecto a los casos de feminicidios en la entidad.

En el portal de internet se aprecia un total de 92 cruces que indican el lugar en donde fueron encontrados los cuerpos, algunos tienen una descripción de los hechos y la nota de algún medio de comunicación confiable para recordar a modo de homenaje y concientización las atrocidades cometidas dentro de las especificaciones de este delito.

Dentro de los números destaca que en la ciudad de Cancún se han registrado en este sitio al menos 47 feminicidios en la zona urbana, dos en Alfredo V. Bonfil y uno en la Zona Hotelera, desde 2010 cuando este sitio web fue creado.

La zona roja o donde más se efectúan este tipo de situaciones es el noroeste de la ciudad que comprende las regiones y fraccionamientos que colindan con el Arco Vial o Periférico desde la avenida López Portillo, hasta la avenida Kabah, en donde se concentran más del 50% de los casos, el otro punto rojo de la ciudad es cerca de las regiones 90’s y 70’s 200’s donde se concentra un 25% de los casos.

De estos casos destaca también que 14 de las eventualidades fueron provocados por arma de fuego, siendo esta la causa más repetitiva de muerte a mujeres en esta zona roja del mapa de feminicidios en la ciudad.

Destaca que el 22% de los casos sucedieron en la propia casa de la víctima y que el 27% de los casos sucedió en la calle, casi el mismo porcentaje, contrario a los que se podría pensar.

Feminicidios: El reportaje que impactó Cancún por su cruda realidad.

Famosos Mensajes:

Durante el Concierto de Caifanes en el 2017, Saúl Hernández expresó “Es un honor y placer estar en Cancún, un lugar que necesita paz y justicia, y sobre todo necesita mucha dignidad para todos lo que se parten la madre trabajando y haciendo de estado lo que es y lo que verdaderamente representa: un estado libre sin violencia, sin feminicidios… estamos aquí promulgando paz y luz, a la vida no hay que tener miedo sino coraje”.

Él no fue el único famoso que ha usado el micrófono para denunciar la desigualdad de género, violencia y feminicidios en esta ciudad pues fue el propio Rubén Albarrán quien habló de la igualdad y dejar de ser machistas, esto en su última presentación en la ciudad.

La activista nacional Teresa Carmona denuncia por medio del arte, “A partir de la formación del movimiento, surgieron colectivos de bordados en el año 2011. Hace un año comencé a bordar en el Parque de las Palapas, aproximadamente en este tiempo he venido unas 45 a 50 veces (una por semana), en este lapso de tiempo he bordado unas 80 pañoletas”, comentó Carmona acerca del ‘Bordamos por la paz’.

Lo difícil es que cada una de las pañoletas contiene la descripción de una mujer asesinada en la identidad, según sus palabras la población más vulnerables ante este terrible ‘cáncer’ social son las mujeres indígenas que no tiene voz en esta sociedad, “a ellas las matan, y nadie se entera”.

Seguimos en Alerta por nuestras mujeres.

Cancún es la cabecera municipal de Benito Juárez y a pesar de ser el principal polo turístico del país ha presentado serios retrasos en materia de seguridad principalmente en la zona urbana, además de la situación de violencia que se ha vivido en el último año, se añade la mancha de tinta roja que llega ser la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en municipios del estado de Quintana Roo, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel.

Benito Juárez = 50 casos

Solidaridad = 15

Puerto Morelos = 9 casos

Tulum = 6 casos

*Tomado del Mapa de Feminicidios.

Sin embargo han pasado 11 meses desde que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió dicha alerta en la que se pedía entre otras cosas seis puntos urgentes, para tratar y erradicar la violencia de género y el feminicidio.

1) Elaborar un estudio sobre los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y, a partir de éste, elaborar una estrategia de prevención y recuperación del espacio público;

2) Implementar un programa coordinado de atención a mujeres víctimas de violencia y protocolos de actuación;

3) Crear un programa único de capacitación;

4) Implementar un protocolo de actuación en el estado para la implementación de las órdenes de protección de las mujeres, niñas y niños;

5) Asegurar la operación del Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de Benito Juárez; y

6) Fortalecer y publicar los protocolos para investigar y juzgar con perspectiva de género casos de feminicidio y delitos sexuales.

Estos puntos no se han combatido ciertamente, aun no se tiene o no se ha hecho público la elaboración de un estudio sobre los factores de riesgos de la violencia en contra de las mujeres, además se han seguido presentando casos de feminicidios, como el caso de Amairani, una joven de 16 años que fue violada, golpeada y asfixiada a unos metros de su casa.

Otro de los datos que surgió analizando los datos de la página de feminicidios, se destaca que en 2016 se registraron 36 casos, o sea un promedio de 3 ejecuciones cada mes, en 2017 los casos descendieron pues se presentaron 31 casos, lo que dio un total de 2.58 feminicidios al mes, sin embargo este número aumentó, en el estado, según los datos del mapa de feminicidios de la activista María Salguero, pues hasta esta fecha sólo se reflejan los casos ocurridos hasta abril de este año, pues el promedio subió a 6 muertas, o sea el doble que en el 2016.