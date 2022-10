Ni sumisión, ni agresividad, si el equilibrio es la “Asertividad”

Dentro del ámbito laboral, la asertividad es una característica muy importante, para poder expresar adecuadamente las opiniones y emociones, de una manera correcta, adecuada, certera y directa, sin la necesidad de recurrir a la agresividad pero manteniendo los límites personales de cada persona.

De acuerdo a la psicóloga Álim Yam Dzul, tener un comportamiento asertivo, te permite desarrollar relaciones laborales más sanas, sin dejar que las demás personas se aprovechen de tu disposición, pero sin ser el compañero que explota o habla de forma agresiva con otras personas ante el más mínimo estímulo.

“Ser una persona asertiva consiste en tener una relación sana contigo mismo, la autoestima y con las personas que te rodean en el ámbito laboral”.

Señala que cuando en las familias, las amistades e incluso en el trabajo hay algo que incómoda, pero por no querer lastimar o no querer generar un conflicto no se dice, es un signo de la de la falta de un comportamiento asertivo.

“La asertividad es la que te va a dar un bienestar personal, pues cuando se tiene el control de las cosas, se genera una sensación de satisfacción, con la que nos sentimos bien y es ahí cuando se tiene el control de los impulsos, de los límites, de las emociones y sensaciones”.

En situaciones de pareja, la asertividad también juega un papel muy importante, pues cuando hay algo que te disgusta o algo que te gustaría que hicieran, te preguntas: “¿Por qué no haces lo que yo quiero?”.

Y no se trata de que la otra persona no lo quiera hacer, sino que debido a la falta de una comunicación asertiva de tus gustos o necesidades, la otra persona no lo sabe y por ello no actúa de la forma que se desea.

Lo mismo sucede en el ámbito laboral, cuando sientes que no te pagan lo justo, tienes alguna inconformidad o quieres plantear nuevas ideas, pero por la pasividad o por el miedo del qué dirán, no se expresan, es ahí cuando se puede sentir que no se toma en serio a tu persona.

La asertividad muchas veces no se da de forma natural, por diferentes aspectos que surgen de la infancia como el bullying, violencia intrafamiliar, situaciones traumantes o acontecimientos dolorosos, pues a partir de ellos se generan inseguridades.

“Pensamos que el villano de la infancia va a llegar a lastimar… En este tipo de situaciones se necesita de la atención psicológica o terapéutica, para poder cerrar estos ciclos y trabajar en la asertividad”.

Es importante llevar a cabo un proceso guiado por los expertos en salud mental para poder desarrollar un comportamiento asertivo. Cabe mencionar que, este también se puede reforzar con talleres o cursos de educación psicoemocional.

“Una persona asertiva es una persona humilde, que es consciente que tiene virtudes pero que también tiene defectos, por lo tanto también tiene este balance en sus emociones”.

Tipos de conductas no asertivas en el trabajo

Agresiva

Cuando una persona no es capaz de respetar las ideas o decisiones de los demás anteponiendo su ideal o respondiendo de una forma agresiva, sin tomar en cuenta sus emociones.

“¿Para qué quieres pedir permiso? si tu siempre faltas, no me interesa que tu familiar esté enfermo, pero no puedes faltar”.

Pasiva

En la persona que no defiende sus pensamientos, intereses, y está consciente que terceras personas decidan por ella, no comenta sus sentimientos y no expresa un desacuerdo. Son poco conflictivos y se pueden sentir restringidos o frustrados en algún momento.

Normaliza los ataques o cede a las exigencias que le piden en el trabajo pero en algún momento demuestran la inconformidad.

“No me gusta doblar turno en el trabajo, pero no digo nada para no generar un conflicto con mis jefes”

Pasiva-agresiva

Es la persona que no se pone a sí misma o a la otra persona en primer plano, los malos comentarios pueden pasar desapercibidos. Es una forma de lanzar indirectas pero de una forma “amable”.

“Me gusta como haces tu trabajo, aunque tenga muchos errores”.

Formas para mejorar el comportamiento asertivo

Tener en cuenta que nadie puede leer tu mente

Identifica qué quieres y qué buscas conseguir

Usa la frase “Yo” para ponerse a uno primero sobre todas las cosas

Aprende a escuchar a las demás personas

Aprende a decir “No” en situaciones necesaria

Beneficios de una comportamiento asertivo

Aumenta el autoestima

Contribuye a una mayor confianza

Mejora el bienestar emocional

Ayuda a madurar por el respeto a las demás personas

Contribuye a las relaciones sociales saludables y constructivas

Permite alcanzar objetivos personales

Te capacita para marcar límites

Te ayuda a juzgar tus propias necesidades

Te ayuda a establecer tus prioridades y tomar decisiones

Facilita la comprensión de los errores propios y ajenos

Te hace más humano

