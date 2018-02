Ni para dar sombra; paradero en ruinas

Sobre la Av. Kabah a pocos metros de la avenida Miguel Hidalgo, mejor conocido como la ruta 5, se encuentra un paradero de autobuses de transporte público en mal estado; sin donde sentarse e incluso sin techo para cubrirse del sol o la lluvia, lo que ocasiona que en varias veces los camiones no quieran parar, con el pretexto de que ese lugar ya no es más un paradero. Personas que a diario que pasan por ahí, se quejan de los camioneros, al igual que del gobierno, ya que no han resuelto esta situación.